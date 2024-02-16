زراعة الشيوخ تواصل مناقشة دراسة تطبيق نظام الري الحديث الأحد المقبل

تواصل لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر " الجدوى - الفرص - التحديات".

مسؤولو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كانت اللجنة استمعت، خلال اجتماعها الأخير، إلي قيادات ومسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن موضوع الدراسة، وذلك بعدما استمعت اللجنة خلال اجتماعها السابق إلي مسئولي وزارة الري.

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وفي الاجتماع، أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة أهمية ملف الري الحديث، لا سيما في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة منها محدودية المياه والحاجة إلي زيادة حجم الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح السباعي أن الدولة تقوم بدور كبير جدا للحفاظ علي المياه وتوفير الاحتياجات، وذلك من خلال القيام بمشروعات قومية مثل تبطين الترع والمجاري المائية وإنشاء محطات معالجة لإعادة الاستخدام.

نظم الري الحديثة تعد من الخطوات الهامة لترشيد استهلاك المياه

وأضاف السباعي، أن نظم الري الحديثة تعد من الخطوات الهامة لترشيد استهلاك المياه ومواجهة تلك التحديات وسد الفجوة المائية.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن رغم الاعتماد على الزراعة التقليدية، إلا أن البحث العلمي لدينا لم يتأخر في التعامل مع التحديات في قطاعي الزراعة والري من خلال العمل الإلكترونية وتطبيق نظام الزراعة الذكية.

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن لدى الوزارة خطة بشأن تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي، بهدف الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، مشيرا إلي أن الخطة تعمل علي ترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطوير وتحديث نظم الري وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.

وقال الدكتور السعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أن هناك خطة بالفعل لتطبيق نظم الري الحديث في بعض المساحات، مشيرًا إلى أن هناك بعض المناطق القديمة يمكن تطبيق فيها ذلك النظام ومناطق أخرى لا يمكن التطبيق بها.

التجارب الناجحة في بعض المناطق

واستشهد حماد ببعض التجارب الناجحة في بعض المناطق، مشيرًا إلى توقف تنفيذ البروتوكول المبرم مع البنك الزراعي بسبب التغيرات الاقتصادية.



وفي نهاية الاجتماع أكد النائب محمد السباعي، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا آخر لمناقشة التوصيات التي سيتم الانتهاء إليها بشأن الدراسة في ضوء المناقشات التي تمت في اللجنة.