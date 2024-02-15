الشيخ الشعراوي يوضح سبب نطق الحروف المقطعة بهذه الكيفية

الحروف المقطعة، وضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره السبب الذي جعلنا ننطق الحروف المقطعة بأسماء الحروف وليس بمسمياتها ولا ككلمة واحدة، والفرق بينها وبين نفس الحروف التي تنطق ككلمة واحدة.

الشعراوي يوضح سبب نطق الحروف المقطعة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: إن الحروف المقطعة التي بدأ الله بها سور القرآن، قد نطق الله فيها بأسماء الحروف لا بمسميات الحروف، فمسمى الحرف أن تنطق به هو، ولكن اسمه هو العلم الذي وضع للدلالة على هذا الأمر، فأنت تقول " كتب " تنطق بمسمى الكاف ولا تنطق بكلمة كاف.

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الفرق بين الحروف المقطعة والعادية

وأضاف الشيخ الشعراوي: ولكن الحق نطق بأسماء الحروف لا بمسمياتها، والفرق يأتي في قول الحق سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: «الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» (الآية: 1-2)، فهي بعينها في الرسم في سورة الفيل: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ» (الآية: 1)، ألف ولام وميم هنا وألف ولام وميم هناك.

السماع من المُبلغ

وتابع الشعراوي: فما الذي يدلنا على أن هذه تُنطق في سورة البقرة " ألف لام ميم " وتنطق في هذه السورة " ألم "، إنه سماع من المبلغ، سمعنا هكذا فقرأناها هكذا، إذن فإذا رأيت حروفا مقطعة فاعلم أنها إنما نطق الحق فيها بأسماء الحروف ونحن نتكلم جميعا بمسميات الحروف لا بأسمائها.

الجوائز التي حصل عليها الشيخ الشعراوي

نظرا لتفرد الشيخ الشعراوي في الدعوة إلي الله بالحسني وسلاسة أسلوبه وبلاغته وفصاحته، ونظير ما قدم من أعمال فقد تم منح الشيخ الشعراوي العديد من الجوائز والتكريمات لعل أهمها:

وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لمناسبة بلوغه سن التقاعد في 15 أبريل 1976 قبل تعيينه وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر.

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عامي 1983 و1988، ووسام في يوم الدعاة.

حصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعتي المنصورة والمنوفية.

اختارته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عضوًا بالهيئة التأسيسية لمؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، الذي تنظمه الرابطة، وعهدت إليه بترشيح من يراهم من المحكمين في مختلف التخصصات الشرعية والعلمية، لتقويم الأبحاث الواردة إلى المؤتمر.

جعلته محافظة الدقهلية شخصية المهرجان الثقافي لعام 1989، وأعلنت المحافظة عن مسابقة لنيل جوائز تقديرية وتشجيعية، عن حياته وأعماله ودوره في الدعوة الإسلامية محليًا، ودوليًا، ورصدت لها جوائز مالية ضخمة.

اختارته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كشخصية العام الإسلامية في دورتها الأولى عام 1418 هجري الموافق 1998 م.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولد في 15 أبريل عام 1911 بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، في عام 1916 م، وهو فقيه وداعية ومن أشهر مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث وملقب بإمام الدعاة، اشتهر بتفسير القرآن والمسائل الدينية بأسلوب بسيط يصل إلى قلب المتلقي في سلاسة ويسر، كما أن له مجهودات كبيرة وعظيمة في مجال الدعوة الإسلامية، وتوفي الشيخ عن عمر يناهز 87، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.