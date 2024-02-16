تعرف على أبرز الإعفاءات للمسنين وفقا للقانون

تضمن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددًا من الحقوق والمزايا، وكذلك الإعفاءات المقدمة على بعض الخدمات.

وتضمنت تلك الإعفاءات ما يتعلق بإنشاء دور رعاية المسنين، بهدف زيادة عدد الدور على مستوى الجمهورية، وكذلك بما يحافظ على حقوق المسنين.

وجاء في القانون بعض الإعفاءات في وسائل النقل والمواصلات، حيث تنص المادة (27) من قانون حقوق المسنين على: يمنح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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وتنص المادة (28) على: تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تنص المادة (29) على: تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

1. تراخيص إقامة أي مبنی مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.

2. تراخيص تعديل أو ترميم مبنی قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.