أبرزها أرشيف إلكتروني للتراث المصري، تفاصيل 6 تقارير أحالها مجلس الشيوخ للحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وتضم هذا التقارير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن العمل على استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي.

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ويحيل الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين خضير، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزي.

كما يحيل مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد على أبو حجازي بشأن جدولة مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث بدمياط.

وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي.

كما يحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني.



ويشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، مناقشة طلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي.

كما يناقش المجلس في ذات الطلب، تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.