رئيس البرازيل يصل قصر الاتحادية للقاء السيسي

وصل قبل قليل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

كما أجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس البرازيل حيث عزفت الموسيقى السلامين الجمهوريين لمصر والبرازيل كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي بأن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.

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