قفط أول المديرية في تصفيات أوائل طلاب المرحلة الثانوية بقنا

أعلنت منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا فوز مدرسة قفط الثانوية المشتركة في نتيجة مسابقة أوائل الطلبة التي نظمتها المديرية تحت قيادة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بالتنسيق ما بين إدارات التعليم الثانوي والتربية الاجتماعية والعلاقات العامة، واستضافت فعاليتها مدرسة الثانوية بنات بقنا.

شهد منافسات اليوم الختامي للمسابقة الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة والدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية والدكتور بخيت محمد مدير عام إدارة قفط التعليمية وأحمد سليمان مدير التعليم الثانوي بالمديرية وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية وموجهو عموم المواد الدراسية وأعضاء إدارات التعليم الثانوي والتربية الاجتماعية بالمديرية والإدارات المتنافسة.

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نظمت المسابقة التي افتتح فعاليتها الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا يوم الأحد الماضي بتنافس ثلاث إدارات تعليمية في كل يوم، والتقت الإدارات الثلاث الفائزة اليوم الأربعاء، حيث تبارت مدارس الشرقي بهجورة الثانوية المشتركة الممثلة لإدارة نجع حمادي التعليمية والأشراف الثانوية الممثلة لإدارة قنا التعليمية و قفط الثانوية المشتركة، وفازت مدرسة قفط الثانوية في المسابقة التي اختتمت اليوم وتأهلت لتمثيل المديرية في منافسات أوائل الطلاب بالوزارة الأسبوع المقبل.

كرمت وكيل المديرية والمنصة كلا من المدرسة الفائزة ومدير عام الإدارة ومدير المدرسة وكذلك موجهو عموم المواد الدراسية عرفانا بما بذلوه على مدى أربعة أيام، وهنأت عبد الوهاب المدرسة الفائزة وأثنت على دور الأسر التي أسست لهذا التميز، وأكدت على دعم مدير المديرية وقياداتها لممثلها في التصفيات بالوزارة متمنية لهم استمرار التميز والتفوق في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه.