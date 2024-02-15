استمرار موجة الطقس السيئ في الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي (صور)

تستمر موجة الطقس السيئ التي تضرب محافظة الإسكندرية لليوم الثالث علي التوالي، وسط تساقط غزير للأمطار مصحوبة برعد وبرق، وغرق عدد من الشوارع الرئيسية والجانبية في مختلف أنحاء المدينة.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه لسرعة رفع مياه الأمطار، وذلك بعد أن غرقت عدة شوارع رئيسية وجانبية وعدم قدرة محطات الصرف الصحي على استيعاب كمية الأمطار الغزيرة المنهمرة.

وقام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمتابعة أعمال رفع المياه في عدد من النقاط الساخنة شرق المدينة، والمرور الميداني على المحطات وسيارات رفع المياه للعمل علي سرعة التدخل ورفع التجمعات بشكل سريع.

وكانت الإسكندرية شهدت اليوم أمطارا متوسطة لغزيرة على مختلف مناطق المحافظة واستمر معها أعمال التطهير ورفع تجمعات المياه.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

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وأشار نافع الي بدء شدة الأمطار على مختلف المناطق والتي تسببت في تجمعات لمياه الأمطار في بعض المناطق، ولم يدخر العاملون بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهدا في التعامل معها على مدار اليوم.

وقال إنه بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد محافظة الأسكندرية سقوط أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد وخاصة شمال وشرق وغرب المحافظة على فترات متقطعة.

وأكد استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بمختلف مناطق الإسكندرية، واستمرار أعمال التطهير لرفع المخلفات الناتجة عن نزح مياه الأمطار لمخلفات الشوارع إلى شنايش المطر والشبكات، وعلى استمرار أعمال رفع تجمعات المياه التي تظهر ببعض الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة اليوم الخميس 15 فبراير بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.