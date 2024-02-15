صدمة جديدة في برشلونة لهذا السبب

برشلونة، كشف تقرير صحفي اليوم الخميس، على قرار صادم من الهولندي فرينكي دي يونج، نادى نجم برشلونة تجاه إدارة النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الهولندي ليس مستعدا للمساس بعقده الحالي مع برشلونة والذي ينتهي في صيف 2026، ولن يقبل الضغوط من أجل الرحيل في الوقت الحالي".

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "دي يونج لا يريد الرحيل ولا يريد التجديد، وهو الموقف الذي اتخذه بالفعل في صيف 2022، عندما رفض الذهاب لمانشستر يونايتد".

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن دي يونج مل من فتح هذا الملف دائما حين يمر برشلونة بأزمة رياضية كبيرة، بدلا من التركيز على محاولة إنقاذ الموسم.

يذكر أن دي يونج جذب أنظار أندية باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، وتشيلسي، لكن برشلونة سيطلب مقابلا ماديا كبيرا لبيعه.

وقدمت إدارة برشلونة عرضا لدي يونج من أجل تجديد عقده، وإذا لم يوافق عليه فسيتم التحرك لبيعه في ظل اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا بضمه.

ويسعى برشلونة لتجديد تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج خلال الفترة المقبلة، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه منذ الموسم الماضي، ورغبة العديد من الأندية في ضمه.

وقدم برشلونة عرضًا للاعب قبل 3 أشهر، لكنه لم يرد، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.

خياران على طاولة المفاوضات

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تريد أن تأخذ ردًا واضحًا من دي يونج، لأنها تعتبر أن صيف 2024 هو الفرصة الأفضل إذا قررت بيع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة وضع خيارين لا ثالث لهما على طاولة دي يونج، الأول هو تجديد عقده لما يمثله من أهمية للفريق، والثاني يتمثل في ضرورة إبلاغهم إذا كان يريد الرحيل، سواء لأنه غير مقتنع بالمشروع أو سيحصل على راتب أعلى.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يدرك جيدًا أنه لا توجد فرصة لحسم مصير دي يونج أفضل من الآن، خاصة أنه لو استمر اللاعب حتى صيف 2025 دون التجديد، فسيضعف بذلك موقف النادي الكتالوني بشكل كبير.

ويأمل برشلونة إنهاء هذا الملف مبكرًا، خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهتين حاسمتين في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي.

توخيل يعرض نفسه لتدريب برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الأربعاء، أن الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، عرض نفسه على إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توخيل يمر بأوقات عصيبة مع بايرن ميونخ، بعدما ودع كأس ألمانيا، وخسر بثلاثية نظيفة أمام منافسه المباشر على لقب البوندسليجا باير ليفركوزن.

وطرحت بعض التقارير الصحفية اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، لتولي المسؤولية بدلًا من توخيل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، إلى أن توخيل يعلم جيدًا أن برشلونة يبحث عن مدرب جديد، وأن خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني معجب بالمدرسة الألمانية، وأنه (توخيل) كان خيارًا أول للابورتا عندما أراد بديل لرونالد كومان في صيف 2021.

وأكدت أن محيط توخيل تحرك الآن وعرض خيار التعاقد مع المدرب الألماني على إدارة برشلونة، معتمدًا على تجاربه الناجحة سواء في باريس سان جيرمان أو في تشيلسي.