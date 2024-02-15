الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، صباح اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024.

سعر جرام الذهب اليوم بالأسواق

أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرت خلال بداية حركة التعاملات ليسجل عيار 21 اليوم 3590 جنيها.

ورصدت “فيتو” بتعاملات اليوم أسعار الجرام محليا كالتالي: جرام الذهب عيار 24 بسعر 4137 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 3590 جنيها للشراء بالسوق المحلي. 

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بتعاملات اليوم داخل الأسواق محليا كالتالي: 

Advertisements

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4137 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3590 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3103 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28720 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28960 جنيه للبيع.

 

 

الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب ببوابة الأسعار الخاصة بمجلس الوزراء 

تنشر “ فيتو ” أسعار الذهب ببوابة الأسعار الخاصة بمجلس الوزراء: 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3800 جنيه. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3300 جنيه. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2870 جنيها. 

حركة تعاملات أوقية الذهب عالميا 

واستقرت حركة تعاملات أوقية الذهب عالميا الآن عند مستوى 2017.14 دولار للأوقية الواحدة. 

 

 

الذهب، فيتو 

 

ما هى الأسعار العادلة للذهب في السوق المحلى؟

قال الدكتور وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: جرام الذهب انخفض حاليا بحركة التعاملات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": أسعار الذهب حاليا طبيعية ومترجمة على سعر الدولار بالسوق الموازي ( الغير شرعى) بعد الإعلان عن توافر نقد أجنبي من خلال مشروعات استثمارية وما سيقدمه الاتحاد الأوروبي لنا، بجانب رفع سعر الفائدة.

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم 

وأكد: "السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 يصل إلى 3200 جنيه"، موضحًا أن الأسعار مرتبطة بعدة عوامل منها سعر الأوقية العالمية والتوترات السياسية إقليميا ودوليا إلى جانب سعر الدولار والعرض والطلب بالسوق المحلي.

كم سجل جرام الذهب عيار 21 الآن طبقا لبوابة الأسعار الحكومية؟

توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

 وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن النفيس.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اسعار الذهب اليوم الذهب الدهب سعر جرام الذهب اليوم بكام سجل سعر جرام الذهب اليوم ​ اسعار الذهب اليوم الخميس أسعار سبيكة الذهب 10 جرام عيار 21 أسعار سبيكة الذهب 5 جرام عيار 21 أسعار الجنيه الذهب بكام دلوقتى اسعار الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21 اسعار الذهب سعر الذهب اليوم

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-2-2024 في بداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الخميس 15 - 2- 2024، آخر تحديث بعد تراجع أمس

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

منتخب مصر يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

انطلاق القمة المصرية البرازيلية بالاتحادية

العنابي بين الكبار، قفزة هائلة لمنتخب قطر في تصنيف الفيفا

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيام شهر رمضان، تعرف على كيفية صوم الشهر الفضيل

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية