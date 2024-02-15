هددها بصور مخلة، المتهم: كله برضاها والنيابة تأمر بتجديد حبسه 15 يوما

جددت نيابة شرق القاهرة حبس طالب هدد فتاة قاصر بنشر فيديو فاضح لها إذا لم ترجع إليه، في منطقة عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

اعترف المتهم بتهديده للفتاة بالصور المخلة، والفيديوهات بعد رفضها العلاقة واستمرارها.. مضيفا بأنه أخذ الفيديوهات والصور حتى يثبت أن كل ما فعله كان برضاها وبموافقتها وكانا يتقابلان خلسة في منزل الفتاة في غياب أسرتها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

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تفاصيل الواقعة

وتبين من التحقيقات أن الفتاة 17 عاما، تعرفت على المتهم طالب يبلغ من العمر 16 عاما، في مدرستها، وبدأ في التواعد، بعد فترة، انفصلت الفتاة عن المتهم، لكنه لم يقبل ذلك، قام بتصوير فيديو فاضح لها دون علمها، وهدد بنشره على الإنترنت إذا لم ترجع إليه.

كما أضافت التحقيقات أن الفتاة خافت من تهديدات المتهم، فقررت أن تخبر أسرتها بما حدث، قام والدها بتحرير محضر في قسم شرطة عين شمس، وتم تشكيل فريق بحث للقبض على المتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بعين شمس من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتصوير الفيديو وتهديد الفتاة، عثرت الشرطة على الفيديو على هاتفه المحمول، وتم تحرير محضر آخر.

لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني

أعلنت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أنها تتقدم بتعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كي نستطيع مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني".

وقالت: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصري، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من اجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.

وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وأشارت إلى غياب إحصائيات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الإلكترونية فى مصر.

وقالت: للأسف زادت بشكل كبير فى القرى بمختلف المحافظات، وشهري سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية في ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن، وأن آخر 10 أيام فى شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.

وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الانترنت.

ولا ننسى جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني، مما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التي تشكل جريمة ابتزاز إلكتروني.

بالاضافة الى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدي إلى وقائع انتحار كثيرة.