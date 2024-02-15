محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى (صور)

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا؛ للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة للمواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها محافظ الغربية اليوم؛ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى.

وبدأت الجولة، بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين بنسبة تنفيذ 83%، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في مدينة المحلة.

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واستمرت الجولة بتفقد مركز تجميع الألبان الذي يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي يقام على مساحة مقام على مساحة 2000 م2، ويتكون المشروع من محطة (استقبال اللبن، محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط، محطة البسترة، معمل، مكاتب إدارية، ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خدمات الخطوط، كهرباء، صرف، غلايات بخار، مبردات).



وأوضح محافظ الغربية أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 60% والهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين، مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

وأوضح رحمي أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطورا، ومجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

محافظ الغربية يستعرض موقف مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر

وعقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء النقطة الوسيطة بقرية نشيل بمركز قطور، ضمن مشروع تحسين جودة مياه مصرف كتشنر، بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد والشركة المنفذة للمشروع.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لشرح توضيحي عن المشروع والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 2 فدان و2 قيراط خارج الكتلة السكنية، ويخدم المشروع مدينة قطور والقرى المجاورة لها ويمنع المقالب العشوائية لتحسين مستوى النظافة وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

ويتكون المشروع من (مداخل، مخارج، مكان للتجميع، ميزان بسكول، مكان للتحميل) وسيتم تزويده بسيارات مكبس مغلقة لنقل المتولد يوميا إلى المدفن الصحي بمدينة السادات.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لمربي النحل ومصنعي العسل بقرية شبشير التابعة لمركز طنطا أشهر القرى المنتجة لنحل العسل، ومنتجاته المختلفة، على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك انطلاقا من توصيات اجتماع المحافظ مع مربي ومصنعي العسل الذي عقد تنفيذا للتوصيات الصادرة من ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية والذي تم عقده بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من أجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وكون الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد كبير من القرى المنتجة.

وتضمنت الفعاليات عقد لقاء مع مربي ومصنعي العسل بحضور الدكتور فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب وكافة الجهات التنفيذية المعنية والخبراء والمتخصصين من جامعة طنطا لتذليل كافة التحديات التي تواجه مربي النحل ومصنعي العسل بالمحافظة.

كما تضمنت الفعاليات تلقي كافة الطلبات الخاصة من النحالين ومربي العسل وتذليل كافة المعوقات أمامهم خصصت المحافظة 3 مكاتب خاصة بتلقي طلبات النحالين للحصول على إفادة الترخيص ومكتبين لخدمات البنك الزراعي ورواد النيل ومكتب للاستعلام عن خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمربي ومصنعي العسل.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قامت المحافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي المصري بتنظيم قافلة عيون متخصصة مبادرة "عنيك في عنينا" لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى لأهالي مربي ومصنعي العسل بالقرية، فضلا عن عقد ندوة توعوية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز شباب شبشير الحصة وحملات طرق أبواب وندوات عن مخاطر الإدمان، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات قدمها التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.