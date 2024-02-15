الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الموعد النهائي لانتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء خاصة قبل قدوم شهر رمضان المبارك.

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إعلان موعد انتهاء تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء سيكون من خلال مجلس الوزراء وهو مقترن بتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأضافت المصادر أن الخطة المقترحة لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء سيكون بالكامل قبل ساعات الإفطار لمنح الفرصة للمواطنين لممارسة الشعائر الدينية وصلاة التراويح والقيام بشكل طبيعي.

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خطة تخفيف الأحمال في شهر رمضان

وأشارت إلى أن مركز التحكم القومى يصدر تعليماته بشكل يومي في تمام الساعة العاشرة صباحا على شركات الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بخصوص خطة تخفيف الأحمال المطبقة، مشيرا إلى أن الخطة المعمول بها حاليا تبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الـ 5 مساءا طبقا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة في هذا الشأن.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وذلك انطلاقا من مبدأ نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء، وهذ بعض النصائح الإرشادية بين المواطنين.

نصائح التعامل مع مهمات الكهرباء وقت سقوط الأمطار

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين:

١- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

٢-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

٣-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

٤- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

٥-الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

٦-يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب والشركات، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء

وتضمنت نصائح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين لترشيد الاستهلاك كالتالي:

١- الاستهلاك الأمثل للإضاءة النهارية من خلال النوافذ المتاحة.

٢- غلق مفاتيح الإنارة في الأماكن والمكاتب غير المشغولة واستخدام الحساسات.

٣- تطوير أنظمة الإضاءة بتقنيات عالية الكفاءة.

٤- الحفاظ على تركيبات الإضاءة نظيفة وفي حالة عمل مثالية.

٥- استبدال الكشافات غير الموفرة بأخرى موفرة للطاقة.

٦- تصميم الإضاءة في مجموعات صغيرة في محيط مكان الاستخدام لتسهيل التحكم في فتح عدد محدود ومطلوب من اللمبات وغلق المجموعات الأخرى غير المطلوبة في نفس التوقيت.

٧- التغييرات التعليمية والسلوكية مثل تشجيع شاغلي المكاتب على إطفاء الأنوار غير الضرورية.