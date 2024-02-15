موعد مباراة روما وفينورد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي، يلتقي فينورد الهولندي نظيره فريق روما الإيطالي مساء اليوم الخميس في الدور الملحق من بطولة الدوري الأوروبي.

ويشهد ملحق الدوري الأوروبي مواجهات نارية بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي هذا الموسم، وبين الأندية التي احتلت المركز الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل روما لدور خروج المغلوب بعد أن تواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة بينما يشارك فينورد في ملحق الدوري الأوروبي بعد أن ودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة روما وفينورد في الدوري الأوروبي

وتنطلق صافرة مباراة روما وفينورد اليوم الخميس على إستاد فينورد في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد فينورد

ومن المقرر نقل مباراة روما وفينورد مساء اليوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الأوروبي وتحديدا قناة beIN Sports HD 1 .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما ضد فينورد



قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

قناة TRT 1

التردد: 11958 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Turksat 3A

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

قناة 1TV Georgia

التردد: 11095 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فينورد × روما - 7:45 مساءً

يونج بويز × سبورتينج لشبونة - 7:45 مساءً

جالاتا سراي × سبارتا براج - 7:45 مساءً

شاختار دونيتسك × مارسيليا - 7:45 مساءً

ميلان × رين - 10 مساءً

لانس × فرايبورج - 10 مساءً

بنفيكا × تولوز - 10 مساءً

سبورتينج براجا × كاراباج أجدام - 10 مساءً

قرعة الدوري الأوروبي



وأسفرت قرعة الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي أجريت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات قوية والتي جاءت كالتالي.

مباريات ملحق الدوري الأوروبي



بنفيكا البرتغالي ضد تولوز الفرنسي

فينورد الهولندي ضد روما الإيطالي

براجا البرتغالي ضد كاراباج الأذربيجاني

جالطة سراي التركي ضد سبارتا براج التشيكي

لانس الفرنسي ضد فرايبورج الألماني

ميلان الإيطالي ضد رين الفرنسي

شاختار الأوكراني ضد مارسيليا الفرنسي

يونج بويز السويسري ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي

تفاصيل قرعة الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي



وتضم قرعة هذا الدور لمسابقة الدوري الأوروبي 16 فريقا، مقسمة بين الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي، والفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث بمجموعاتهم في دوري أبطال أوروبا.

وتأهلت فرق فرايبورج الألماني ومارسيليا الفرنسي وكاراباج الأذربيجاني ورين الفرنسي وروما الإيطالي وسبارتا براج التشيكي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وتولوز الفرنسي، إلى هذا الدور بصفتها صاحبة المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي.

وتنتظر تلك الأندية، القرعة التي ستوقعها مع الأندية الثمانية التي انتقلت للعب في اليوروبا ليج، بعد احتلالها المركز الثالث في مجموعاتها بأبطال أوروبا، وهي بنفيكا وبراجا البرتغاليين وفينورد الهولندي وجالطة سراي التركي ولانس الفرنسي وميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني ويونج بويز السويسري.

ووفقا لقواعد القرعة، فإن الفرق التابعة لاتحاد محلي واحد لن تواجه بعضها البعض في هذا الدور، ليتأكد ابتعاد لشبونة عن مواجهة بنفيكا وبراجا، وابتعاد رين وتولوز عن مواجهة لانس، وابتعاد روما عن مواجهة ميلان.

وأسدل الستار على دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي وحسمت 8 أندية التأهل رسميا لدور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024 عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة والأخيرة.

وتصدر فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مجموعته برصيد 12 نقطة، رغم تعرضه للهزيمة في الجولة الأخيرة أمام يونيون سانت جيلواز بهدفين مقابل هدف.

كما حجز فياريال الإسباني مقعده لدور الـ 16 في مباراة مثيرة أمام رين الفرنسي، حسمها بالفوز بنتيجة 3-2 بعد إلغاء هدف تعادل رين الثالث في الدقائق الأخيرة للوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وتأهل لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي، كل من وست هام يونايتد وبرايتون عقب احتلالهم لصدارة ترتيب المجموعة الأولي والثانية.

الأندية المتأهلة لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي



المجموعة الأولى: وست هام يونايتد الإنجليزي.

المجموعة الثانية: برايتون الإنجليزي.

المجموعة الثالثة: رينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي.

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني.

المجموعة السابعة: سلافيا براج التشيكي.

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن الألماني.

موعد قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي



وتقام قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي في 23 فبراير الجاري.