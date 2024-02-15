الخميس 15 فبراير 2024
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اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-2-2024 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأمريكي،
سعر الدولار الأمريكي، فيتو

أسعار الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 15 فبراير 2024، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.

 

وجاءت  أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر كالآتى: 

سعر الدولار اليوم، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات اليوم 

شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 15 فبراير 2024، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

 

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.04 جنيه للشراء، و39.22 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.01 جنيه للشراء، و35.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.11 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.63 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.10 جنيه للشراء، و20.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.13 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

 

حركة مؤشر الدولار الأمريكي عالميا بتداولات اليوم الأربعاء، وصل إلى هذا المستوى

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.44 جنيه للشراء، و43.66 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

 

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