يسرا تحتفل بعيد الحب (صور)

احتفلت الفنانة يسرا بعيد الحب ونشرت صورًا لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأطلت يسرا خلال الصور باللون الأحمر وعلقت: في عيد الحب، دعونا نحتفل بالحب الذي يجمعنا ويمنحنا القوة".

ويعرض لـ يسرا حاليًّا فيلم ليلة العيد، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما.

وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

Advertisements

أبطال فيلم ليلة العيد

وفيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهني، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.