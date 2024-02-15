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ثقافة وفنون

جمع كل الأبطال، بوستر مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

سلمى أبو ضيف، فيتو
سلمى أبو ضيف، فيتو

طُرح مؤخرًا بوستر مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، ولقد جمع البوستر كل الأبطال المشاركين في المسلسل على رأسهم سلمى أبو ضيف.

أعلى نسبة مشاهدة

يعد مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة"، هو أول أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف الدرامية المطلقة، وتقوم سلمى بدور شيماء فتاة من عائلة بسيطة مهووسة بالتيك توك، والمسلسل مقتبس من أحداث حقيقية ويشارك في البطولة ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح، ومن المقرر أن ينافس المسلسل في موسم الدراما الرمضاني المُقبل 2024.

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آخر أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف

يعتبر فيلم "أنف وثلاث عيون" من أحداث أعمال سلمى أبو ضيف في السينما، والفيلم يعتبر النسخة المعاصرة من العمل الكلاسيكي الشهير الذي جسده الراحل محمود ياسين وماجدة وميرفت أمين قبل أكثر من خمسون عامًا.  

وعقب مرور أكثر من نصف قرن على طرح “أنف وثلاث عيون” للأديب إحسان عبد القدوس، تم إعادة إحياء الفيلم بمنظور معاصر، فعلى الرغم من مرور 51 عامًا للفيلم الصادر عام 1972، إلا أن النص الأصلي مازال صالحا لتقديمه اليوم، وعمل على إعادة إحياء النص المخرج أمير رمسيس برؤية درامية وسيناريو وحوار لـ وائل حمدي.

 وتأتي المعالجة القصيرة من الفيلم بطولة كل من ظافر العابدين، سلمى أبو ضيف، صبا مبارك، دينا الشربيني، جيهان الشماشرجي، سلوى محمد علي، نور محمود، صدقي صخر، والطفل سليم مصطفى.

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