برومو مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024، طرحت منصة واتش ات عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام برومو مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني.

وكان الفنان أكرم حسني قد نشر بوستر مسلسله الجديد بابا جه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق: “بابا جه.. رمضان ٢٠٢٤”.

ويخوض الفنان أكرم حسني المنافسة في موسم رمضان 2024 بمسلسل بابا جيه والذي يشارك فيه إلى جانبه نخبة من النجوم.

تفاصيل مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا جه حول هشام الذي يجسد شخصيته الفنان أكرم حسنى وهو رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها، ومسلسل "بابا جه" من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا وحور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

ونشرت منصة شاهد بوستر لأكرم حسني لتشويق الجمهور لمشاهدة المسلسل الذي سيعرض في رمضان المقبل، كما نشرت أيضًا منصة شاهد بوستر المسلسل الذي سيعرض خلالها.

العميل صفر أحدث أعمال أكرم حسني

يعد الفنان أكرم حسني من أبرز الفنانين الذين أسره الفن ومع مرور السنوات أصبح أكرم حسني من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي وبرزت موهبته وأصبح أحد نجوم الصف الأول.

وحقق أحدث أعماله نجاحًا لافتًا في دور العرض، وتدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، حيث يقوم الشاب صفر عبد اللطيف شداد الهمم، بعدد من المغامرات الفاشلة التي تورطه في مواقف وأزمات كثيرة، حيث يعتبر جيمس بوند مثله الأعلى، ولكنه يسعى وراء حلمه، ويحاول باستمرار أن يكون ناجح في مجاله بشكل لافت ومميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.