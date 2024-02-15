دحان بيده: قريبا سنرى حكما إفريقيا يدير نهائي كأس العالم

أكد الموريتاني دحان بيده حكم مباراة نهائي أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار أن النسخة الحالية للبطولة هي أفضل النسخ على مستوى التحكيم.



وقال دحان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "النسخة الحالية من البطولة من أفضل النسخ على مستوى التحكيم بشهادة الجميع".



وتابع "أرى مستقبل مشرق للتحكيم الإفريقي في الفترة المقبلة والأمور ستكون أفضل بكل تأكيد وقريبًا سيكون هناك حكم إفريقي يدير نهائي كأس العالم، هذا طموحي وطموح أي حكم حول العالم".



وأضاف "شرف لي أن أكون ثاني حكم موريتاني في التاريخ يدير نهائي أمم إفريقيا بعد إدريسا سار، هو قدوتي ومثل أبي، وسعيد أن يكون اسمي بجواره".

مختتمًا تصريحاته "وجود إثنين من حكام موريتانيا في أمم إفريقيا شرف كبير لنا، طموحنا أن نصل إلى أقصى نقطة، ونجحت في التواجد في نهائي البطولة بالفعل وهذا شرف كبير لنا".

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وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، أمس الأربعاء، عن التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي فاز بلقبها المنتخب المستضيف كوت ديفوار على نيجيريا في النهائي 2-1.

التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: أولا أينا، جيسلان كونان، تروست إيكونج، شانسيل مبيمبا.

خط الوسط: فرانك كيسي، تيبوهو موكوينا، جان ميشيل سيري.

خط الهجوم: يوان ويسا، أديمولا لوكمان، إيميليو نسوي.

ويدير التشكيل المثالي إيميرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الذي تسلم المهمة بدءًا من دور الـ16.

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جوائز لاعبي منتخب كوت ديفوار

حصل لاعبو كوت ديفوار ومدربهم إيميرس فاييه على مكافآت مادية قدرها 82 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى فيلات سكنية خلال مراسم احتفالية في القصر الجمهوري بمناسبة تتويجهم بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت على أرضهم.

وحصل كل فرد من أفراد الفريق على 50 مليون فرنك إفريقي (82152 دولارًا) وفيلا بنفس القيمة.

في المقابل، حصل المدرب فاي على 100 مليون فرنك إفريقي لقيامه بتغيير لافت بعد أن حل بدلا من الفرنسي جان-لوي جاسيه المقال من منصبه في منتصف البطولة بعد الهزيمة الثقيلة 0-4 في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية.

وقال الرئيس الحسن واتارا: لقد جلبتم السعادة لجميع العاجيين، برافو، برافو.

كما تم منح جميع اللاعبين الوسام الوطني، وهو أعلى وسام في البلاد.

معجزة فوز كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023

منتخب كوت ديفوار حقق معجزة أشبه بـ «العودة من الموت» بعدما اعتلى منصة التتويج في أمم أفريقيا 2023 بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج المبكر من دور المجموعات، ليتأهل بمعجزة كروية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بـ3 نقاط، مسجلا هدفين فقط واستقبلت شباكه 5 خلال الدور الأول، إلا أن جميع النتائج لعبت لصالحه وساهمت في تأهله ليعبر للدور الثاني ويكمل المعجزة ويتوج باللقب.

وفي دور الـ 16 نجح منتخب كوت ديفوار في إقصاء السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح، ثم فوز مثير على مالي 2 / 1 في ربع النهائي، قبل الإطاحة بالكونغو في نصف النهائي بهدف نظيف، ليواجه نيجيريا في النهائي ويثأر من هزيمته في المجموعات ويحقق الريمونتادا بعدما كان متأخرًا بهدف لفوز 2 / 1 ويتوج باللقب.