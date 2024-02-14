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رياضة

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ يسقط أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16

لاتسيو وبايرن ميونخ،
لاتسيو وبايرن ميونخ، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق لاتسيو فوزا هاما على بايرن ميونخ بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

سجل هدف لاتسيو اللاعب تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وشهدت الدقيقة 67 أي قبل هدف لاتسيو بدقيقتين طرد لاعب بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو.

تشكيل لاتسيو أمام بايرن ميونخ

بروفيديل - ماوريسيتش - جيلا - رومانيولي - هساي - جندوزي - فيتشينو - لويس ألبيرتو - إيساكسون - إيموبيلي - أندرسون.

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تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو

نوير - مزراوي - كيم - أوباميكانو - جوريرو - كيميتش - جوريتسكا - ساني - مولر - موسيالا - كين.

ويمتلك العملاق الألماني أفضلية تاريخية ضد لاتسيو، حيث حقق الفوز في المواجهتين السابقتين بينهما، وذلك في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أيضا، خلال موسم 2020-2021، بنتيجة (4-1) و(2-1).

تفوق ألماني على الفرق الإيطالية

حقق بايرن ميونخ الفوز في آخر 5 مواجهات خاضها أمام الفرق الإيطالية، ومن بينها مباراتين أمام لاتسيو، ولم يخسر البايرن في آخر 12 مباراة في دوري الأبطال أمام الفرق الإيطالية، وذلك منذ السقوط على أرضه بنتيجة (3-2) أمام إنتر في شهر مارس من عام 2011 (10 انتصارات- تعادلان).

كما لم يخسر بايرن ميونخ في آخر 7 مباريات خاضها خارج ملعبه أمام الفرق الإيطالية (5 انتصارات- تعادلان)، أما لاتسيو فخسر 5 من آخر 6 مباريات خاضها أمام الفرق الألمانية، وكان الاستثناء الفوز على دورتموند في موسم (2020- 2021).

ومع ذلك لم يسبق أن حقق لاتسيو أي انتصار في دوري الأبطال في ألمانيا، إذ خسر مرتين، وتعادل في مثلهما.

يقدم بايرن ميونخ نتائج قوية خارج ملعبه أوروبيًا، بالفوز 7 مرات في آخر 8 لقاءات في دوري الأبطال، وتعرض لخسارة واحدة أتت بنتيجة (3-0) أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي الموسم الماضي.

لا يوجد لاعب ساهم في تسجيل أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم أكثر من هاري كين قبل انطلاق مباريات ثمن النهائي، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف.

ويتساوى معه كل من بوكايو ساكا (آرسنال) وجالينو (بورتو) وجود بيلينجهام (ريال مدريد)، ويرغب النجم الإنجليزي في معادلة أفضل حصيلة مساهمات له في دوري الأبطال التي وصلت إلى 9 أهداف موسم (2017- 2018).

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دوري ابطال اوروبا بايرن ميونخ لاتسيو مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو هاري كين

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