المعلق مدحت شلبي، تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة عن نقل لقاء الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك، كشف المستشار تركي آل الشيخ، تفاصيل جديدة بشأن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 8 مارس المقبل.

كاميرات نقل مباراة الأهلي والزمالك

وأكد تركي آل الشيخ خلال تصريحات صحفية منذ قليل، أنه سيتم نقل مباراة الأهلي والزمالك بـ44 كاميرا مع وجود طاقم تحكيم مصري.

استوديو مباراة الأهلي والزمالك

وأضاف: سيكون هناك استوديو لنقل الحدث قبل مباراة الأهلي والزمالك بـ3 ساعات ويستمر لما بعد الحدث بساعتين، لافتًا إلي توفير استوديوهين واحد بقيادة مدحت شلبي واخر بقياد وليد الفراج وابراهيم فايق، والنقل سيكون موحد والتعليق والوصف لمدحت شلبي.

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مخرج كأس العالم

ولفت إلى أن مخرج كأس العالم هو من سيخرج نهائي كأس مصر بـ44 كاميرا.

كشف مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أن مجلس الإدارة برئاسة جمال علام، استقر على إسناد إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 8 مارس المقبل، لطاقم حكام من بين الطاقم المصري الذي شارك مؤخرا في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

وتأتي هذه الخطوة من مجلس إدارة اتحاد الكرة في إطار التكريم لطاقم التحكيم المصري، بعد الأداء المشرف الذي قدمه في البطولة الإفريقية، ما جعلهم محل إشادة جميع الخبراء الذين تابعوا مباريات الكان الإفريقي.

أمين عمر الأقرب لإدارة نهائي الكأس

وبحسب المصدر، فإن الحكم الدولي أمين عمر بات الأقرب من إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المحدد لها يوم 8 مارس بالعاصمة السعودية الرياض، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه “حكمين مساعدين” ومحمد معروف حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومعه محمود البنا مساعد حكم فيديو.