الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس مالك مخزن خردة بتهمة سرقة أعمدة الإنارة بأسوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة كوم أمبو، بحبس (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو - له معلومات جنائية) ٤ أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بسرقة أعمدة الإنارة بأسوان.  

 

وعثر بداخل المخزن على (2 برج جهد متوسط مقطعين إلى أجزاء - عمود إنارة خاص بإحدى الوحدات المحلية بأسوان - أدوات ومعدات للفك والتركيب).

 وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من دائرة مركز شرطة كوم أمبو باستخدام الأدوات المضبوطة بغرض بيعها كخردة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم السرقة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة جهود أجهزة وزارة الداخلية مركز شرطة كوم امبو مكافحة الجريمة وزارة الداخلية نيابة العامة

مواد متعلقة

تفاصيل ثاني جلسات محاكمة 7 متهمين برشوة الجمارك.. 100 ألف جنيه مقابل إفشاء أسرار تحقيقات الكسب غير المشروع.. و1.5 مليون جنيه نظير التغاضي عن مخالفات

تأجيل محاكمة 7 متهمين برشوة مصلحة الجمارك لـ 13 مارس المقبل

24 مارس، الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث مسجد الفتح"

تفريغ هواتف 6 أشخاص لاتهامهم بسرقة سلسلة وهاتف من طالبين بالتجمع

قرار جديد في وفاة إندونيسية وطفلها داخل شقة بمدينة بدر

حصيلة التجارة في العملة.. حبس 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه

تفريغ المكالمات والمحادثات الخاصة بمستريح الهواتف فى الفيوم

تجديد حبس صاحب شركة جمع 12 مليون جنيه حصيلة تهرب من مديونيات

الأكثر قراءة

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

منتخب مصر يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا

أول تعليق من فلسطين على الخطة الأمريكية العربية بشأن إقامة دولة فلسطينية

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

السيسي ورئيس البرازيل يصافحان حرس الشرف بقصر الاتحادية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيام شهر رمضان، تعرف على كيفية صوم الشهر الفضيل

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية