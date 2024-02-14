حبس مالك مخزن خردة بتهمة سرقة أعمدة الإنارة بأسوان
أمرت نيابة كوم أمبو، بحبس (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو - له معلومات جنائية) ٤ أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بسرقة أعمدة الإنارة بأسوان.
وعثر بداخل المخزن على (2 برج جهد متوسط مقطعين إلى أجزاء - عمود إنارة خاص بإحدى الوحدات المحلية بأسوان - أدوات ومعدات للفك والتركيب).
وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من دائرة مركز شرطة كوم أمبو باستخدام الأدوات المضبوطة بغرض بيعها كخردة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم السرقة.
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