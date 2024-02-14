إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بالزرقا

أعلنت منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ١٣ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الرى بمركز الزرقا على مساحة ٤٤٢ مترا مربعا، وذلك ضمن حملات المرحلة الأولى للموجة الـ٢٢..

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ١٨٦ حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة اجمالية ٢٠٢٠٦ مترا مربعا و٦ حالات تعد على أراض زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة ١٤٣ فدانا و٢٢ قيراطا و١٤ سهما.

ولفتت إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة، وشددت الدكتورة منال عوض على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، والتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب..

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إزالة ١٣ حالة تعدِ بكفر سعد





وفي نفس السياق تابعت محافظ دمياط، حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مطلع الشهر الجارى،حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة ١٣ حالة تعدٍ تابعة لولاية الرى والصرف، بمركز كفر سعد على مساحة ٧١٢٠ مترا مربعا..

وأشارت إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى..

هذا ويشار إلى أن الموجة الـ٢٢ فى مرحلتها الأولى قد أسفرت حتى الآن عن إزالة ١٧٣ حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة ١٩٧٦٤ مترا مربعا و٦ حالات تعد على أراض زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية بإجمالى مساحة ١٤٣ فدانا و٢٢ قيراطا و١٤ سهما..