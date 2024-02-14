وكيل صحة الإسماعيلية يُشارك في التدريب العملي للإنعاش القلبي الرئوي (صور)

شارك الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة فى محافظة الإسماعيلية، بالتدريب العملى على “الإنعاش القلبى الرئوى وفرز حالات الحوادث ” لـ19 متدرب من مختلف التخصصات الطبية بالمنشآت التابعة لمديرية الصحة، على أقسام الطوارئ وكيفية التشخيص والتعامل الصحيح مع مجرى الهواء للمرضى والمصابين بطريقة سليمة، وتركيب الممرات الهوائية والتصرف بحرفية وكفاءة وسرعة إنعاش المريض فى حال تعرضه لضيق تنفس أو اختناق سواء كان طفل او من البالغين للحفاظ على النفس البشرية.

Advertisements

حرص وزارة الصحة على تدريب الكوادر

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حرص وزارة الصحة على الإستثمار فى العنصر البشرى من خلال التعليم الطبي المستمر وتطوير مهارات الفِرق الطبية لخلق كوادر جديدة مميزة بأقسام الاستقبال والطوارئ بهدف رفع جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية.

جانب من التدريب، فيتو

جانب من التدريب، فيتو

مدة التدريب

ومن جانبها،أشارت الدكتوره رنا صفوت مدير إدارة التدريب إلى أن دوره الانعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام، قام خلالها كل متدرب بالتدريب نظريًا وعمليًا على أساسيات الإسعافات الأولية وأداء خطوات الإنعاش القلبى الرئوى والفرق بين الأطفال والبالغين، وفى الختام تم تسليم المتدربين شهادات معتمدة باجتيازها.

جانب من التدريب، فيتو

جانب من التدريب، فيتو

وكانت قد اختتمت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتدريب الفرق الطبية العاملة بمنشآت الرعاية الصحية على العمل بالمبادرات الصحية الرئاسية والحكومية.

جانب من التدريب، فيتو

جانب من التدريب، فيتو

المستهدف من التدريب

وأقيم التدريب بالتنسيق مع قطاع الرعاية الأساسية ومكتب مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة بوزارة الصحة والسكان، حيث استهدف التدريب العاملين بالمنشآت الصحية والوحدات الصحية بمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء.

مدة التدريب

ومن جانبه أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن التدريب الذى استمر لمدة يومين تناول أعمال المبادرات الرئاسية والتى تقدم خدماتها مجانا وتشمل مبادرات دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة،صحة الأم والجنين، السمعيات للأطفال حديثى الولادة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وفحص المقبلين على الزواج.

جانب من التدريب، فيتو

جانب من التدريب، فيتو

عدد المستهدفين من التدريب

وأشار "حطب" إلى أنه تم استهداف 188 متدربًا من الأطقم الطبية بمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء، العاملين بالمبادرات الرئاسيه بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وأعضاء فرق الإشراف بديوان المديرية والإدارات الصحية، وأنه بصدد متابعة خطط التدريب لاستمرارها بشكل دوري لجميع العاملين بالمنظومة الصحية من أطباء وصيادلة وأسنان وأطقم تمريض ومدخلى بيانات.

جانب من التدريب، فيتو

جانب من التدريب، فيتو

أبرز محاور الدورة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبه جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية إلى أن الدورة شملت أيضًا التدريب العملى على كيفية إدخال البيانات الخاصة بجميع المبادرات الرئاسية على الموقع الخاص بالوزارة، وتقييم البيانات وتقديم الخدمة المناسبة لكل حالة، حيث تقدم المبادرات الرئاسية خدمات صحية ذات جودة عالية" بالمجان " لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ