الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

وزير الاتصالات يبحث مع شركات تكنولوجيا عالمية توسيع استثماراتها في مصر

وزير الاتصالات خلال
وزير الاتصالات خلال الفعاليات، فيتو

عقد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

 

دور وزارة الاتصالات 

حيث عقد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع هيلينا ليرش مديرة السياسة العامة العالمية فى شركة بايت دانس ByteDanc الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"؛ تم خلاله استعراض خطط شركة تيك توك بمصر؛ وذلك بحضور فرح طوقان مديرة السياسة العامة للشركة فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

Advertisements


كذلك بحث د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع  خالد الجبالي رئيس شركة ماستركارد Master Card فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس العمليات فى منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وعدد من قيادات الشركة؛ خطة الشركة للتوسع في حجم أعمال مركزها بمصر لخدمات التعهيد.


وخلال اللقاء تم استعراض نموذج أكاديمية تدريب شركة ماستركارد التي يتم الإعداد لإطلاقها، والمنح الدراسية المختلفة التى تقدمها مؤسسة ماستركارد. كما تم مناقشة مشروعات الشركة فى تطبيقات الحكومة الرقمية والمجالات المحتملة للتعاون.


كما التقى د. عمرو طلعت مع  مريم النعيمي مؤسسة ورئيسة "مجموعة تفاصيل" Tafaseel  وعدد من قيادات المجموعة الإماراتية المتخصصة فى مجال تعهيد الأعمال التجارية؛ وناقش اللقاء خطط شركة Tafaseel BPO في مصر.


واختتم د. عمرو طلعت لقاءاته بعقد اجتماع مع هشام فايد مدير شركة "دي إكس سي"   DXC لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث بحث اللقاء خطط الشركة للتوسع فى مصر والشرق الأوسط.


حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإستراتيجية والتنفيذ، ورنا حته معاون الوزير لشؤون المتابعة.


الجدير بالذكر أن د. عمرو طلعت كان قد شارك ضمن وفد وزاري برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024" بدبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري؛ حيث شارك د. عمرو طلعت فى جلسة نقاشية ضمن فعاليات القمة حول تطويع الحكومات للتكنولوجيا لخدمة المجتمعات وكذلك شارك فى جلسة ضمن فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية حول موقع الحكومات العربية على خارطة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.


كما عقد د. عمرو طلعت على هامش فعاليات القمة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومسؤولي عدد من شركات القطاع الخاص لبحث التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى ختام مشاركته فى فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبى؛ ترأس د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظيره د. عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بالإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات مائدة مستديرة حول بناء أنظمة مسؤولة فى عصر الذكاء الاصطناعي بهدف استشراف المستقبل الرقمي الآمن، وتبادل الأفكار والرؤى التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التطبيقات؛ وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وخبراء الذكاء الاصطناعي.


دمج الذكاء الاصطناعي 

وزير الاتصالات: تنمية المهارات وتحفيز الابتكار ركائز لتعزيز جاهزية الحكومات العربية بالذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يشارك في جلسة نقاشية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي

تناولت النقاشات؛ التقدم التكنولوجي السريع ودمج الذكاء الاصطناعي فى مختلف القطاعات، وضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول وتحديد الآثار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاعين الحكومي والخاص. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات وأطر عمل مسؤولة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمية توجيه صناع السياسات والقادة لتعزيز التطوير المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي وصياغة الأطر التنظيمية التي تستشرف أفضل مستقبل رقمي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتصالات وزير الاتصالات وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يعقد مباحثات مع مسئولي الحكومة والشركات المجرية لتعزيز التعاون التكنولوجي

وزير الاتصالات: حصر كامل لمقتنيات الجمعية الجغرافية المصرية لرقمنتها

وزير الاتصالات يوجه الشكر لمجلس الشيوخ على دراسة الألعاب الإلكترونية

وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يزوران المنطقة التكنولوجية (صور)

الأكثر قراءة

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

أول تعليق من فلسطين على الخطة الأمريكية العربية بشأن إقامة دولة فلسطينية

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

منتخب مصر يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 15-02-2024 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بداية التعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيام شهر رمضان، تعرف على كيفية صوم الشهر الفضيل

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية