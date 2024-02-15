وزير الاتصالات يبحث مع شركات تكنولوجيا عالمية توسيع استثماراتها في مصر

عقد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

دور وزارة الاتصالات

حيث عقد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع هيلينا ليرش مديرة السياسة العامة العالمية فى شركة بايت دانس ByteDanc الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"؛ تم خلاله استعراض خطط شركة تيك توك بمصر؛ وذلك بحضور فرح طوقان مديرة السياسة العامة للشركة فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

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كذلك بحث د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع خالد الجبالي رئيس شركة ماستركارد Master Card فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس العمليات فى منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وعدد من قيادات الشركة؛ خطة الشركة للتوسع في حجم أعمال مركزها بمصر لخدمات التعهيد.



وخلال اللقاء تم استعراض نموذج أكاديمية تدريب شركة ماستركارد التي يتم الإعداد لإطلاقها، والمنح الدراسية المختلفة التى تقدمها مؤسسة ماستركارد. كما تم مناقشة مشروعات الشركة فى تطبيقات الحكومة الرقمية والمجالات المحتملة للتعاون.



كما التقى د. عمرو طلعت مع مريم النعيمي مؤسسة ورئيسة "مجموعة تفاصيل" Tafaseel وعدد من قيادات المجموعة الإماراتية المتخصصة فى مجال تعهيد الأعمال التجارية؛ وناقش اللقاء خطط شركة Tafaseel BPO في مصر.



واختتم د. عمرو طلعت لقاءاته بعقد اجتماع مع هشام فايد مدير شركة "دي إكس سي" DXC لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث بحث اللقاء خطط الشركة للتوسع فى مصر والشرق الأوسط.



حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإستراتيجية والتنفيذ، ورنا حته معاون الوزير لشؤون المتابعة.



الجدير بالذكر أن د. عمرو طلعت كان قد شارك ضمن وفد وزاري برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024" بدبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري؛ حيث شارك د. عمرو طلعت فى جلسة نقاشية ضمن فعاليات القمة حول تطويع الحكومات للتكنولوجيا لخدمة المجتمعات وكذلك شارك فى جلسة ضمن فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية حول موقع الحكومات العربية على خارطة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.



كما عقد د. عمرو طلعت على هامش فعاليات القمة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومسؤولي عدد من شركات القطاع الخاص لبحث التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى ختام مشاركته فى فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبى؛ ترأس د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظيره د. عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بالإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات مائدة مستديرة حول بناء أنظمة مسؤولة فى عصر الذكاء الاصطناعي بهدف استشراف المستقبل الرقمي الآمن، وتبادل الأفكار والرؤى التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التطبيقات؛ وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وخبراء الذكاء الاصطناعي.



دمج الذكاء الاصطناعي

تناولت النقاشات؛ التقدم التكنولوجي السريع ودمج الذكاء الاصطناعي فى مختلف القطاعات، وضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول وتحديد الآثار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاعين الحكومي والخاص. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات وأطر عمل مسؤولة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمية توجيه صناع السياسات والقادة لتعزيز التطوير المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي وصياغة الأطر التنظيمية التي تستشرف أفضل مستقبل رقمي.