شركة العاصمة الإدارية تستقبل وفدا من هيتاشى فينتارا اليابانية لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية ACUD وفد شركة هيتاشى فينتارا برئاسة السيد ايمانويل فيلسانيسي المدير الدولي لمبيعات الشركة ووفد مرافق بغرض بحث أوجه التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

صرح المهندس خالد عباس “شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لديها رؤية وأهداف ثابتة تسعى إليها بغرض تحقيق التنمية وخلق مدينة ذكية خضراء مستدامة من خلال دعم المشروعات التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بالمدينة، ويظهر ذلك جليًا من خلال البدء في تنفيذ أول برج (صفر انبعاث كربوني)”.

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تجدر الإشارة إلى أن شركة هيتاشى فينتارا هي إحدى شركات مجموعة هيتاشى اليابانية وتختص بتقديم الحلول الرقمية للمدن الذكية، هذا وقد تم مناقشة سبل التعاون المستقبلي بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة هيتاشى فينتارا في مجال مراكز البيانات الصديقة للبيئة Green Data Centers من خلال الحلول التقنية الحديثة في تصميم وتحويل مراكز البيانات لتعتمد بشكل كبير على الطاقة النظيفة وتقليل استهلاك الطاقة مما يؤدى إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق مستقبل أكثر استدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب.

من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبوابًا واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.

في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية.

كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة الي مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. هذا بالإضافة الي الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.



حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة. تضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يبلغ طوله 10 كم يعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء كافة مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 35 كيلومتر ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية.

كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحد من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.



العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة. وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.

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