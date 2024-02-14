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رياضة

الريشة الطائرة، منتخب مصر يحصد برونزية البطولة الأفريقية

منتخب الريشة الطائرة،
منتخب الريشة الطائرة، فيتو

الريشة الطائرة، حصد المنتخب الوطني الأول لرجال الريشة الطائرة، برونزية بطولة أفريقيا والمقامة على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وحصل الفراعنة على البرونز عقب الخسارة في نصف النهائي أمام المنتخب النيجيري بنتيجة 2-3 بعد مباراة دراماتيكية وماراثونية استمرت لأكثر من 4 ساعات.

منتخب مصر يحصد برونزية البطولة الأفريقية

ليضمن أبناء النيل الميدالية البرونزية فيما سيلعب نسور نيجيريا مع محاربي الصحراء على الميدالية الذهبية والمقرر إقامته مساء غد الخميس.

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وتضم قائمة منتخبنا الوطني 8 لاعبين وهم: "أحمد صلاح وأدهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي أشرف وأحمد علي البهنساوي وعبد الرحمن مجدي".

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها أبريل المقبل بالصين.

قرعة البطولة الأفريقية للريشة الطائرة

وأسفرت قرعة فرق الرجال عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات "الجزائر - زامبيا - أوغندا".

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من "جنوب أفريقيا - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون".

وأسفرت قرعة فرق السيدات عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية رفقة منتخبي "أوغندا - نيجيريا".

فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من "جنوب أفريقيا - الجزائر - موريشيوس - الكاميرون".

رئيس الاتحاد الأفريقي يصل القاهرة

وصل في ساعة مبكرة من صباح الأحد، السيشيلي "ميشيل باو" رئيس الاتحاد الأفريقي لـ الريشة الطائرة إلى القاهرة لحضور منافسات بطولة أفريقيا والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري على صالة 4 باستاد القاهرة الدولي.

وكان على رأس مستقبلي "باو" كل من: "جيف أوموكيكي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي والدكتور أحمد رضا مدير التطوير بالاتحاد الأفريقي للعبة.

ومن المنتظر أن يحضر "باو" منافسات البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها على أن يشارك في مراسم تتويج الفائزين بميداليات وكؤوس البطولة الأفريقية.

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