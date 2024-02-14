الأرصاد: سيطرة المنخفض الجوي على هذه المناطق

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سيطرة المنخفض الجوى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى غدا الخميس لنصل بذلك إلى ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية غدا.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الساعات القليلة القادمة تكون القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.



ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية،ومائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية.



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:16

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 13



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09