ورشة عمل تدريبية بتعليم الوادي الجديد استعدادًا للمعرض الختامي للصحافة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، ورشة عمل تدريبية لمجموعة من أخصائي الصحافة المدرسية، بالتعاون مع توجيه عام الصحافة وإدارة الخارجة التعليمية بمشاركة توجيه الإدارة التعليمية.

وقال المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه بالتعاون مع إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام الصحافة جرى تنفيذ ورشة عمل تدريبية لمجموعة من أخصائي الصحافة المدرسية بإدارة الخارجة التعليمية بمشاركة توجيه الإدارة التعليمية يأتى ذلك فى إطار الاستعداد للمشاركة بمسابقات الفصل الدراسى الثانى للصحافة المدرسية وتتضمن التحقيق الصحفى الالكترونى، التقرير الصحفى، المعرض الختامى لفنون الصحافة المدرسية.

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وأكدت عزة على محمود موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، أهمية أنشطة الصحافة المدرسية التى تعد جزءًا لا ينفصل عن العملية التعليمية والتى تساهم بدورها فى تنمية مواهب الطلاب وإكساب القيم الأخلاقية وغرس السلوكيات بين الطلاب ودعم السلوك الطيب داخل المدرسة وخارجها.

وقالت عزة، إن الورشة تهدف إلى إكساب المتدربين مهارات وخبرة معرفية بمجال الإخراج الصحفى الالكترونى وتبادل الخبرات فيما بينهم للمنافسة بقوة فى المسابقات الوزارية الواردة.

وأوضحت موجه عام الصحافة، أن معرض الصحافة المدرسية يشتمل على صحف مصورة ومقالات ورسوم كاريكاتيرية وركن للصحافة الإلكترونية وتقرير صحفي وتحقيقات صحفية والمقالات والمجلات الطائرة ومجسمات.

وأضافت موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن معرض الصحافة المدرسية يقام بشكل سنوي، حيث يستهدف تحفيز العنصر الإبداعي وروح الابتكار لدى طلاب المراحل العمرية المختلفة بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم، بداية شهر مارس المقبل.

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