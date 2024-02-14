دوري أبطال أفريقيا، وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بالجزائر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة بالجزائر، استعدادًا لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات.

وعقب الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر استقلت البعثة حافلات إلى فندق الإقامة.

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى هواري بومدين بالجزائر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وحرص الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، والمستشار رامي المبيض، والقنصل محمود مرشد، وعدد من مسئولي السفارة المصرية، على استقبال بعثة الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي‎، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباراة الاهلي وشباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على شبكة قنوات قناة bein sport القطرية التي تمتلك حق إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا، يعاني مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لازمة غياب عدد كبير من اللاعبين خلال مواجهة شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

ويغيب 11 لاعبًا عن الأهلي بقائمة الفريق في مباراة شباب بلوزداد بالجزائر في دوري أبطال أفريقيا وذلك لاصابات مختلفة

ويغيب عن الأهلي كلًا من: وسام ابو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو وديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

حلول كولر أمام شباب بلوزداد

هناك بعض الغيابات المؤثرة بصفوف فريق الأهلي اخري غير مؤثرة وآخرين متوقعة.

من الغيابات المؤثرة بصفوف الأهلي بيرسي تاو حيث يغيب الإجهاد بسبب المشاركة مع منتخب بلاده بامم افريقيا ومن المنتظر ان يعوضه طاهر محمد طاهر وحسين الشحات في الناحية اليمني.

اما اليو ديانج فيعوضه مروان عطية وأمام عاشور والسولية.

اما غياب محمد الشناوي متوقع ومعروف نظرا لاصابته التي تأكد ابتعاده عن الملاعب لفترة بسببها ومصطفي شوبير البديل له بحراسة مرمي الاحمر.

وهناك بعض الغيابات الغير مؤثرة بصفوف الأهلي لأنهم ليسوا من الهيكل الأساسي للفريق مثل محمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وهم ليسو منةضمن التشكيل الأساسي للفريق ووسام ابو علي ما زال جديدا ولم يشارك مع الفريق والفريق موديست وكهربا

واما الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لا يشاركان بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة" وكريم نيدفيد ومصطفي أبوالخير ورضا سليم.

خط الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

مشوار الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغانى الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور ال 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور ال 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغانى الجولة الثانية بدور المجموعات

5- شباب بلوزداد 0-0 الأهلى الجولة الثالثة بدور المجموعات

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.