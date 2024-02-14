سكان مصر معلومات وأرقام، مسابقة سكانية بطابور مدرسة ثانوية لإعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مسابقة سكانية بطابور مدرسة الشعراوى الثانوية بنات.

جاء ذلك بحضور وصفى حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية وعبير محمد متولى مدير عام المجلس القومى للسكان وأزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة وآمال عبدالشهيد مدير إدارة المدرسة.

وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار (أسرتك ثروتك) وتحت رعاية دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

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بدأ الطابور بالإذاعة المدرسية حيث تضمن كلمات من مدير مركز إعلام الخارجة متحدثة عن الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى والتى تهدف إلى نشر الوعي بالقضية السكانية، ثم تحدثت مدير عام المجلس القومى للسكان وشرحت دور المجلس فى وضع سياسة سكانية متكاملة لضبط النمو السكانى مستندا على الأرقام والإحصائيات والدراسات الميدانية لكى تساهم فى حل المشكلة السكانية.

ومن جانبه أكد مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، أن الأنشطة الطلابية لها دور كبير فى تنمية وعى الطالبات كما تضمنت الإذاعة المدرسية كلمة من إعداد مركز إعلام الخارجة بعنوان (المشكلة السكانية فى مصر)، حيث تناولت الكلمة تعريف المشكلة السكانية وأسبابها وتداعياتها، واختتمت بدور الدولة فى مواجهتها ووضع الحلول لها كما تضمنت الإذاعة المدرسية فقرة هل تعلم والتى تضمنت الأرقام والإحصائيات المتعلقة بسكان مصر والوادى الجديد، ثم جري طرح أسئلة المسابقة على الطالبات بطابور الصباح فيما تضمنته الكلمة وفقرة هل تعلم.

واختتمت الإذاعة بتكريم فريق العمل فى المدرسة بشهادات تقدير وكذلك تقديم جوائز عينية للطالبات مقدمة من مركز إعلام الخارجة والمجلس القومي للسكان. يذكر أن المسابقة من إعداد غادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني ومحمد عطية أخصائى إعلام تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

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