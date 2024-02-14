تفاصيل القبض على شاب استدرج طفلا واعتدى عليه جنسيا في أرض زراعية بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض علي شاب استدرج طفلا جاره بقرية بهوت الي إحدى الأراضي الزراعية وتعدي عليه جنسيا، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، من الشيماء.ب.ع،25 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية بهوت دائرة المركز، وبرفقتها نجلها عبدالرحمن، 9 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي، ومقيم طرفها بذات القرية بتضررها من عماد.م.ع، 24 عاما، مقيم بذات العنوان بالقرية لقيامه باستدراج نجلها لأحد الأراضي الزراعية بزمام القرية محل إقامتهم والتعدي عليه جنسيا.

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بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.



نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا في محافظة الدقهلية في ضبط مزارع شرع في التخلص من نجل عمه بقرية ميت عنتر، بضربه بقطعة حجرية على رأسه، مما تسبب في إصابته بنزيف في المخ وجرح قطعي بفروة الرأس لوجود خلافات عائلية بينهم.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة بوصول حسام.ح، 25 عاما، كهربائي، ومقيم قرية ميت عتر دارة المركز، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف في المخ ادعاء تعدي ولا يمكن استجوابه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب اتهم نجل شقيقه صالح.ح،31 عاما، مزارع ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بقطعة حجرية، وإحداث إصابته لوجود خلافات عائلية بينهم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

شهدت قرية أبو داود السباخ مركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلة، حيث أقدم شاب على طعن مدرس بمعهد أزهري بسكين، مما تسبب في إصابته بجروح طعنية في الظهر والكتف، وذلك بعد قيام الأول بعلاج المتهم من مرض نفسي بتلاوة القرآن، وظن المتهم فشل المصاب في علاجه.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد شرطة تمي الأمديد من مستشفى تمى الامديد المركزي بوصول"حسن.إ.م.أ"،58 عاما، مدرس بمعهد أبو داود السباخ الأزهري ومقيم قرية أبو داود السباخ دائرة المركز مصابا بجرح طعني بالظهر وآخر قطعي بالكتف الأيسر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد وبسؤال المصاب اتهم "أحمد.س.س.أ"، 39 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم قرية أبو قراميط مركز السنبلاوين بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجدهما بالقرية محل إقامة المصاب بسبب قيام المتهم بإلقاء اللوم عليه لعدم شفائه كونه قد سبق وعالجه بالقرآن لمعاناته من مرض نفسي.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.