تساقط حبات البرد والأمطار الغزيرة على غرب الإسكندرية (صور)

شهدت منذ قليل، عدة مناطق غرب الإسكندرية تساقطا غزيرا للأمطار مصحوبة برعد وبرق، كما تساقطت حبات البرد لمدة قصيرة على أحياء العجمي والعامرية اول وثان ومينا البصل.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه لسرعة رفع مياه الأمطار، وذلك بعد أن غرقت عدة شوارع رئيسية وجانبية وعدم قدرة محطات الصرف الصحي على استيعاب كمية الأمطار الغزيرة المنهمرة.



وكانت قد شهدت الإسكندرية اليوم أمطارا متوسطة لغزيرة على مختلف مناطق المحافظة واستمر معها أعمال التطهير ورفع تجمعات المياه.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي رفع درجة الاستعداد منذ صباح الأمس الثلاثاء للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

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وأشار نافع الي بدء شدة الأمطار منذ فجر اليوم الأربعاء ١٤ فبراير على مختلف المناطق والتي تسببت في تجمعات لمياه الأمطار في بعض المناطق، ولم يدخر العاملون بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهدا في التعامل معها علي مدار اليوم.

وقال إنه بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع غدا الخميس الموافق 15 فبراير أن تشهد محافظة الأسكندرية سقوط أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد وخاصة شمال وشرق وغرب المحافظة على فترات متقطعة.

وأكد استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بمختلف مناطق الإسكندرية، واستمرار أعمال التطهير لرفع المخلفات الناتجة عن نزح مياه الأمطار لمخلفات الشوارع إلى شنايش المطر والشبكات، وعلى استمرار أعمال رفع تجمعات المياه التي تظهر ببعض الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة غدًا الخميس 15 فبراير بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

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