أخبار مصر.. تفاصيل زيارة أردوغان لمصر ولقاء السيسي.. حقيقة تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة والجيزة غدًا

نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت الأخبار المنشورة كالتالي:

انتصار السيسي لقرينة أردوغان: زيارة غالية وخطوة عزيزة على أرض مصر

رحبت السيدة انتصار السيسي بقرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلة: “أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

اليونسكو تُعلن انضمام الشرقية والإسكندرية وزفتى إلى مدن التعلم لعام 2023

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أعلن معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (GNLC) انضمام الشرقية، الإسكندرية، ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لعام 2023.

هيئة الدواء: التفتيش على أكثر من 9 آلاف صيدلية وضبط مخالفات بقيمة 20 مليون جنيه

قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال شهر يناير على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

الأطباء: سيف الحبس مسلط على رقابنا طوال الوقت بسبب غياب المسئولية الطبية

أكد الدكتور طارق عبد المنعم وكيل نقابة أطباء المنيا، ضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية، لينظم العلاقة بين متلقى الخدمة الطبية والفريق الطبي مقدم الخدمة وعلى رأسهم الطبيب، مشيرا إلى أن الطبيب إذا كان يعمل في تخصصه، وفي مكان مرخص، وبذل كل الجهد لعلاج المريض، وحدث خطأ طبي متعارف عليه، لا يجب محاسبته وفقا لقانون العقوبات، وحبسه مع المجرمين، وإنما تقع عليه مسؤولية مدنية تكون العقوبة فيها التعويض لجبر الضرر الواقع على المريض.

شاهد، تفاصيل زيارة أردوغان لمصر ولقاء السيسي

عقدت بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

حقيقة تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة والجيزة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة، كشفت مديريات التربية والتعليم بمحافظتى القاهرة والجيزة، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة غدا الخميس بالمدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 15-02-2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد.