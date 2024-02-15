الخميس 15 فبراير 2024
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أخبار مصر

بالخطوات، كيفية إنهاء إجراءات سفر الحقيبة على متن الطائرة

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

​​​​​تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران، إمكانية إنهاء إجراءات سفر الحقائب من المنزل، من خلال موقع الشركة، وذلك في ضوء تسهيل إجراءات السفر.

 

إنهاء إجراءات حقيبة السفر 

يعد HomeTag بمنزلة ملصق لأمتعتك التي عليك طباعته من المنزل ويمكنك تجهيز حقائبك لرحلة الطيران خاصتك مقدمًا.

حيث يحتوي على معلومات عن الشخص المسافر وتفاصيل الرحلة، بفضل HomeTag، ستصبح تجهيزات السفر أكثر راحة. فبدلًا من تسجيل حقائبك والحصول على بطاقة الأمتعة عند وصولك المطار، يمكنك الآن تولي هذا الأمر بنفسك في المنزل في هدوء وسكينة (ينطبق هذا على المسارات المحددة).

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طباعة بطاقة الصعود على الطائرة 

إذا كانت رحلتك تبدأ من الاتحاد الأوربي (EU)، تنص اللوائح الحالية للاتحاد الأوروبي "على ضرورة طباعة HomeTag بالألوان لذا يُرجى تفهم أننا للأسف يتعذر علينا قبول أمتعتك ما لم تتم طباعة HomeTag بالألوان".

كيف يمكن الحصول على بطاقة الحقائب المطبوعه بالمنزل؟

عليك اتباع الخطوات التالية:
التسجيل عبر الإنترنت على موقع مصر للطيران هنا

اختيار مقعدك في رحلة الطيران.
إدخال عدد حقائبك – إذا أردت، يمكنك أيضًا تنفيذ ذلك لرحلة العودة خاصتك (لا ينطبق هذا الخيار إلا للمسارات التي تتوفر لها خدمة بطاقات الحقائب المطبوعه بالمنزل).


قم بطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة، وإيصال الراكب وبطاقة الحقائب الخاصة بك.


​أرفق بطاقات الحقائب المطبوعة بالأمتعة الخاصة.


في المطار، سوف يستخرج الموظفون لك حوامل بطاقات الحقائب المطبوعة بالمنزل عند كاونتر الأمتعة.​

​تحتوي HomeTag على معلومات دقيقة تحتاجها المطارات لنقل أمتعتك: مسارك واسمك وظروف خاصة بالنقل وعلاوة على ذلك، رقم عنصر الأمتعة الذي يتم طباعته أيضًا بوضوح كرمز شريطي.

وهذا يتيح لأنظمة مناولة الأمتعة بالمطار التحقق من أمتعتك، وفي هذا الصدد لا تختلف HomeTag عن ملصق الأمتعة العادي الذي يوضع على الحقيبة في المطار.

 

والعنصر الإضافي في HomeTag هو رمز الاستجابة السريعة، عبارة عن رمز شريطي ثنائي الأبعاد تُخزن فيه المعلومات المقروءة على ملصق الأمتعة بصيغة مشفرة، مما يتيح إعادة تنظيم تفاصيل السفر إذا تلفت بطاقتك.

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