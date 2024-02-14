كشف غموض العثور على جثة شاب مشطورة نصفين في أحد المصارف بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في كشف هوية العثور على جثة مجهولة مشطورة نصفين وعثر عليها بأحد المصارف ببلقاس.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى إيهاب أشرف عبدالعزيز طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما، وتم العثور عليه بمصرف بين قريه النقعة وقرية 7 ثابت (بحر التبن ) وتم تقييده وتقطيع جثته.

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وبسؤال والده والذى يمتلك معرضا للأدوات منزلية وأبلغ باختفائه منذ يومين، قال إن والدته قامت بالاتصال به أثناء توجهه إلى أحد الدروس الخصوصية بقرية الأمل بحفير شهاب الدين بالستامونى واطمأنت عليه ثم عاودت الاتصال به مرة أخرى فقام احد الأشخاص المجهولين بالرد مطالبا إياهم بمبلغ قدره 100 ألف جنيه مؤكدا أن نجلهم معه.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها للوصول للمتهمين في الواقعة وملابسات الحادث.

وكانت تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان لشاب تم شطره نصفين ملقيًا به بأحد المصارف بقرية النقعة ببلقاس.



وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وجارٍ كشف هوية القتيل وملابسات الحادث وجار تحرير المحضر اللازم ونقل الجثمان لمشرحة مستشفي المنصورة الدولي لبيان سبب الوفاة.

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كشف غموض العثور علي جثة فلاح

وفي سياق سابق، تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف غموض العثور علي جثة فلاح في العقد السادس من عمره، داخل مزرعة بناحية طريق المزرعة الطعايمة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وعلى جسده آثار إصابات مختلفة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من بعض الأهالي بالعثور على جثة فلاح في العقد السادس في عمره، داخل مزرعة لتربية الماشية على طريق المزرعة الطعايمة.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان شخص يدعى الأنصاري.ال ا.، 65 عامًا، وتبين أن به بعض الإصابات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وأخطرت جهات التحقيق، والتي أمرت بنقله إلى مستشفى المنزلة المركزي، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وتكليف ضباط إدارة البحث الجنائي، في مديرية أمن الدقهلية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته.