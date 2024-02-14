الخميس 15 فبراير 2024
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اقتصاد

الذهب يفقد 25 جنيها فى الجرام بختام تعاملات اليوم

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

 ننشر  أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها، حيث تراجعت أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها فى جرام عيار 21 مقارنة بتعاملات الصباح.

سعر جرام الذهب عيار 24

حيث سجل سعر الذهب عيار 24 على نحو 4142 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3625 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3107 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 

سجل الجنيه الذهب نحو 29000 جنيه. 

أسعار الهدايا الذهب فى عيد الحب

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد تجار الصاغة، إن هدايا عيد الحب متوفرة فى محلات الذهب والصاغة وبأسعار مناسبة للجميع.

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ولفت سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إلى أن هدايا الذهب تبدأ من 4000 و5000 جنيه وتكون عبارة عن حروف ذهبية أو أشكال تعليقات على هيئة «ما شاء الله» أو كلمة الله وغيرها من التعليقات التى يتم عرضها فى الصاغة فى تلك الفترة من كل عام.

وأوضح أن الراغبين في  شراء الهدايا الذهبية بهذه الأسعار يمكنهم الحصول عليها من المحلات.

الهدية الذهب أفضل الهدايا في عيد الحب

وأضاف أن هناك أشكالا أخرى بأسعار مناسبة على حسب كل عميل، والهدية الذهب تكون أقيم وأفضل من غيرها من الهدايا الأخرى سواء في عيد الحب أو غيره من المناسبات.

احتياطات البنوك المركزية 

 

وكشفت بيانات مجلس الذهب أن البنك المركزى الهندى اشترى 9 أطنان من الذهب وهى أول عملية شراء للهند منذ أكتوبر 2023 بينما اشترى المركزى التركى 12 طنا من الذهب فى يناير ليبلغ إجمالى احتياطات الذهب فى تركيا إلى 552 طنا، أقل بنسبة 6% من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا والذى سجلته تركيا فى فبراير 2023.

وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمى الرسمية، اشترت البنوك المركزية 1037 طنا من الذهب العام 2023، متجاوزة الرقم القياسى لعام 2022 بمقدار 45 طنا فقط، وعلى مدى العامين الماضيين كان طلب البنوك المركزية ضعف متوسط الاتجاه خلال السنوات العشر الماضية.

وتوقع مجلس الذهب العالمى، أنه من غير المرجح أن يحافظ الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية على الاتجاه الحالى، حيث يتوقع أن تتراجع مشتريات البنوك المركزية نحو المتوسط طويل الأجل فى عام 2024.

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أسعار الذهب مساء اليوم البنك المركزي الهندي الغرفة التجارية بالقاهرة الغرفة التجارية المركزى التركى تراجعت أسعار الذهب جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18

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