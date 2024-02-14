الخميس 15 فبراير 2024
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أخبار مصر

تسليم 45 مواطنا من أهالى مدينة الحوامدية شهادات محو الأمية (صور)

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة تسلم شهادات محو الأمية لأهالي الحوا، فيتو

قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بتسليم  45 مواطنا من أهالى مدينة الحوامدية شهادات محو الأمية، بعد اجتيازهم امتحانات الدورة المنعقدة بديوان المدينة، وذلك بحضور النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس النواب.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الدورة تم عقدها لعدد 5 فصول دراسية بإجمالى 55 دارسا من مواطنى المدينة، وقام على شرح المواد والبرامج الخاصة بها مدرسون من موظفى المدينة ومحو الأمية، وذلك بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

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وأضافت عبدالحليم أنه تم تنظيم قافلة إضافية لاختبار عدد من الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية، والتى تمكنت من استكتاب عدد 55 فردا كمرحلة أولى بالتنسيق مع إدارة محو الأمية بالحوامدية.  

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بزيادة الاهتمام بملف تعليم الكبار ومحو الأمية بنطاق المحافظة.

تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة كافة صور الغش التجاري
 

 

وبدأت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وأيضًا التوسع في إنشاء شوادر ومنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عنهم مع قرب حلول الشهر الكريم.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة لتحقيق الانضباط بالأسواق، مؤكدًا إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

 

تفعيل الدور الرقابي وقيام الأجهزة التنفيذية بالجيزة
 

وأشار محافظ الجيزة إلى تفعيل الدور الرقابي وقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملاتها على مدار اليوم للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.

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