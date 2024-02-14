الخميس 15 فبراير 2024
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اقتصاد

الغرف التجارية المصرية والتركية يبحثان الوصول بالتبادل التجاري لـ 15 مليار دولار

الغرف التجارية المصرية
الغرف التجارية المصرية والتركية، فيتو

التقى مساء اليوم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية، ورفعت ايسار أوغلو  رئيس اتحاد الغرف التركية ورئيس غرفة بورصة، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر. 

 

دراسة وضع خطة للعمل المشترك لتنمية التبادل التجارى بين مصر وتركيا

 وتم خلال اللقاء دراسة وضع خطة للعمل المشترك بين الجانبين لتنمية التبادل التجارى والاستثمارى والتعاون فى المقاولات والبنية التحتية فى إفريقيا وإعادة الأعمار، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالبلدين من خلال العمل المشترك بين قطاعات الأعمال ببن مصر وتركيا للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين الي 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.

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 الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا

وجاء اللقاء استكمالا للحوار الدائم بين الجانبين خلال السنوات الماضية من أجل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، والتعاون المشترك فيما بينهما من أجل التواجد بالأسواق الإفريقية من خلال الغرفة التركية الإفريقية المشتركة بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف الإفريقية الذي تتولي مصر رئاسته ويتواجد مقره بالقاهرة، شهد اللقاء الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والإفريقية.

عودة العلاقات المصرية التركية لمسارها الطبيعي  تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون

وصرح أحمد الوكيل عقب اللقاء أن عودة العلاقات المصرية التركية لمسارها الطبيعي  تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون ودعم مسار جذب الاستثمارات وفتح أسواق مشتركة بين أنقرة والقاهرة والأسواق الإفريقية بما يدعم النشاط الاقتصادي للبلدين.

حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وفق البيانات الرسمية وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023

وقال إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا وأن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وفق البيانات الرسمية وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 وقد سجل حجم  الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023.  وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

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