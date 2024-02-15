زيارة حساسة وسط وضع إقليمي صعب.. خبير يتحدث عن مستقبل التعاون بين مصر وتركيا: لقاء السيسي وأردوغان جاء بعد جهود دبلوماسية.. وهذه نقاط الاتفاق

جلسة مباحثات موسعة جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقدت بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية أمس، وذلك لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

زيارة أردوغان لمصر

وبدوره قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير الاستراتيجي، في تصريحات خاصة لفيتو، عن زيارة أردوغان التاريخية لمصر بعد القطيعة التي استمرت 11 عامًا، جاءت بعد العديد الخلافات والشد والجذب ما بين الطرفين.

وأوضح أن زيارة الرئيس التركي، تعد تاريخية لكونها جاءت عقب اتصالات ديبلوماسية طويلة الأمد لتهيئة الأجواء ومناقشة القضايا الخلافية، وبالتالي تكللت بلقاء جمع الرئيسين لقاء في قطر من قبل، ليأتي بعدها الزيارة الأولي في مصر عقب القطيعة، وتمت مناقشة عدد من الملفات الهامة من الوضع الإقليمي والأزمة في غزة لا سيما أن الطرفين يرغبان في إقامة دولة فلسطينية، كما أنهما متفقين علي وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة وعدم تدخل قوات أجنبية في المنطقة، وبالتالي هناك توافقات كثيرة بين قضبان كبار في الإقليم.

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وتابع الخبير الإستراتيجي، انه تم أيضًا مناقشة ملفات تتعلق بالاقتصاد وهذا أهم ملفات في الزيارة التركية لمصر، وتم التباحث حول زيادة حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى انه علي الرغم من وجود هذه القطيعة إلا أن الاستثمارات لم تتأثر بشكل كبير فهي كانت محافظة جدًّا، لكنها من المقرر أن تزداد بشكل كبير في الفترة القادمة جراء استثمارات تركيا في مصر وزيادة عملية التبادل التجاري بشكل كبير، كما ستزيد الاستثمارات المباشرة.

واستكمل: النقاط المشتركة بين الطرفين أصبحت أكثر من المساحات أو النقاط الخلافية، كما أن هناك الملف العسكري، واستعرض الرئيس التركي خلال المؤتمر قدراته بلاده في التصنيع العسكري.

ملفات كبري علي طاولة مصر وتركيا

وأشار إلى أنه لم توضح البيانات الرسمية عن الزيارة التطرق إلى النقاط الخلافية بين الدولتين، مرجحا أن يتم تأجيلها من خلال لجان خاصة، مشيرا إلى حرص مصر على التمسك بالأمور الإيجابية.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن زيارة رئيس تركيا لفتح صفحة جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان بقصر الاتحادية لعرض أهم ما جاء في المباحثات المصرية التركية.

رسائل السيسي

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر:

- نفتح معًا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح.

- مصر حاليًا الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية.

سنسعى معًا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.

- تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة.

- نعتز بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة.

ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة.. وصولًا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

- ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

- الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط ونتطلع للبناء عليها.. وصولًا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة.

- اهتمامنا المشترك بالتعاون في أفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية.. وتحقيق الاستقرار والازدهار.

- أتطلع لتلبية دعوة الرئيس "أردوغان" لزيارة تركيا في أبريل المقبل لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين.

رسائل الرئيس التركي أردوغان من القاهرة

وجاءت أبرز رسائل الرئيس التركي:

- سعيد بزيارته للقاهرة بعد فترة طويلة تصل إلى 12 سنة موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين لحسن الاستقبال في تلك الزيارة.

- تركيا ومصر تتقاسمان تاريخا مشتركا يمتد إلى ما يزيد عن ألف سنة وأن بلاده تريد أن ترتقي بمستوى العلاقات الثنائية المستوى اللائق بين القاهرة وأنقرة.

- أنقرة تعتز بأن تصل العلاقات مع القاهرة من خلال المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى إلى علاقات وطيدة وقوية وأن أول جلسة لمجلس التعاون الاستراتيجي سيكون بمثابة نقطة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

- أعرب عن تطلع بلاده لزيادة التبادل التجاري مع القاهرة وزيادة الاستثمارات التركية بمصر إلى أكثر من 3 مليارات دولار

- هناك تطلعات بين البلدين لتطوير التبادل والتعاون مع مصر في قطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة.

- المباحثات مع الرئيس السيسي تتضمن الأزمة الليبية والسودانية والصومالية، مؤكدًا عزم بلاده في استمرار التنسيق والتعاون مع مصر في تناول كل القضايا الإقليمية والعالمية.

تركيا مستعدة للتعاون مع مصر في إعادة إعمار غزة

- أعرب عن شكره للهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الأمر منوها أنه بجانب المساعدات الإنسانية تم نقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني ومرافقيهم إلى تركيا فيما تسعى أنقرة إلى بناء مستشفى ميداني في غزة، ويتطلع إلى مساعدة مصر في بنائه قريبا.

- إن ما يحدث في غزة تصدر الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 287 ألف فلسطين حتى الآن وإصابة نحو 70 ألفا آخرين، فضلا عن استهداف الكنائس والمساجد والمستشفيات ومباني الأمم المتحدة.

- إدارة نتنياهو استمرت في سياسة القتل والمجازر والاحتلال رغم ردود الفعل العالمية

- إيصال المساعدات إلى غزة على رأس الأولويات وأرسلت تركيا ما يزيد عن 31 ألف طن مساعدات معربا عن تقديره دعم الجهات المصرية في هذا الصدد

- شدد على رفض تركيا إلى تهجير سكان غزة، ولا يمكن قبول تطهير غزة من السكان كليا معربا عن تقديره لموقف مصر في هذا الصدد.

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