الخميس 15 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

انطلاق معارض أهلا رمضان بالمحافظات اليوم، طرح 112 ألف طن زيت وسكر وأرز ومكرونة و8200 طن لحوم طازجة، وكوبونات سلعية للأسر الأولى بالرعاية

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان 2024، فيتو

تنطلق اليوم الخميس، معارض أهلًا رمضان في المحافظات بحد أدنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها. 

 

مشاركة 30 شركة تابعة لوزارة التموين في معارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع. 

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا أيضًا.

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التموين: طرح 55 ألف طن سكر، و17 ألف طن زيت بمعارض أهلا رمضان 

وأكدت وزارة التموين طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، بالإضافة إلى طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500  طن دواجن مجمدة. 

 

طرح شنطة أهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين طرح شنطة أهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف حسب الطلب تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتي بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها..

 

فئات الكوبونات السلعية للأسر الأولى بالرعاية

وتقوم  وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح أيضًا الكوبونات السلعية بالمجمعات الاستهلاكية لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأولى  بالرعاية. 

وأضافت وزارة التموين توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها من المجمعات الاستهلاكية. 

 

شروط استخدام الكوبونات السلعية 

وأعلنت وزارة التموين عن شروط استخدام الكوبونات السلعية، وهي: 

لا يستبدل الكوبون بنقود ولا يتم دفع أي مبالغ عند صرف السلع.

يستخدم الكوبون لمرة واحدة فقط لشراء السلع الآتية

"لحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض".

 

أماكن صرف الكوبونات السلعية 

وأعلنت التموين والتجارة الداخلية عن جهات صرف الكوبونات السلعية التي طرحتها لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضحت وزارة التموين أن جهات صرف الكوبونات السلعية وأرقام تليفونات تلك الجهات والتي جاءت كالآتي: 

 

الوجه البحري

الشركة العامة لتجارة الجملة (مجمعات) 01007433113

 

مسؤول جمعيتي بالشركة العامة لتجارة الجملة 01005150085

 

الوجه القبلي 

الشركة المصرية لتجارة الجملة (مجمعات) 01001859925

 

مسئول جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، 01090002613

 

القاهرة الكبرى 

شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات )  01004543514 

 

مسؤول جميعتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، 01002803215

 

الشركة المصرية للحوم والدواجن 01551447058

 

الإسكندرية 

شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات ) 01006094875

 

مسئول جمعيتي بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية 01004729122

 

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