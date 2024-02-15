الخميس 15 فبراير 2024
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سياسة

11 فئة تستفيد من زيادة بدل المخاطر الطبية، أبرزهم الأطباء والصيادلة

زيادة بدلات مخاطر
زيادة بدلات مخاطر المهن الطبية، فيتو

شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال هذا الأسبوع، الموافقة على تعديل قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، والذي يتضمن زيادة بدل المخاطر.
 

وفقًا للتعديلات الأخيرة، فإن من يحق لهم الزيادات المقررة في بدل المخاطر ما يلي: الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين - الصيادلة - ممارسي العلاج الطبيعي - إخصائيي العلاج الطبيعي - التمريض العالي - خريجي كليات العلوم الكيميائيين - خريجي كليات العلوم  الفيزيقيين - فنيي التمريض - الفنيين الصحيين".

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ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014".
 

المادة الأولى) 

يستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (12) من قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين".

(المادة الثانية) 

يستبدل بنص المادة (17) من قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقًا للفئات التالية، بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:
(2000) جنيه للأطباء البشريين.
(1600) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.

(1500) جنيه لإخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
(1350) جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
كما يستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
                                 

(المادة الثالثة) 
تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (16) من قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من مارس سنة 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

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