نشاط مثير للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة غدا قد تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد الخميس المقبل على " مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، البحيرة".

وتوقعت سقوط أمطار متوسطة رعدية على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الصعيد ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وشمال البحر الأحمر.

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حالة الطقس غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تترواح من 8:9 درجات مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، عودة الأجواء الشتوية بقوة اعتبارا من اليوم الأربعاء حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد

ويرجع ذلك إلى تمركز منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد متعمق فى طبقات الجو العليا

وتكون أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:16

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 13



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09



