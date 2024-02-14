حكاية الطفلة ريماس أصغر محاورة صحفية فى محافظة الإسكندرية (فيديو)

ريماس أحمد فؤاد، الطالبة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة بدر المباركه التابعة لإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، هي أصغر محاورة صحفية، قامت بمحاورة عدد من الشخصيات العامة منذ أن كانت في الصف الثالث الابتدائي، ومثلها الأعلى كما تقول الاعلامية لميس الحديدي وتتمنى أن تصبح مثلها.

وحصلت على المركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية في مسابقة الحوار الإلكتروني التي تنظمها وزارة التربية والتعليم على مستوى المدارس والرابع جمهوري في نفس المسابقة.

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وقال بث مباشر أجرتها فيتو مع ريماس أصغر محاوره لتتعرف منها كيفية اكتشفت موهبتها تنميها، أنه منذ الصف الثالث الابتدائي وهي مولعه بالعمل الإعلامي والصحفي وتقدمت إلى مسابقات الصحافة والحوار الإلكتروني بإدارة شرق التعليمية، وكانت من هنا البداية حيث ظهرت موهبتها مما لفت نظر إدارة المدرسة وإدارة الموهوبين والصحافة لها وبدأوا في العمل علي أثقال موهبتها بإستمرار.

وأضافت أنها قبل إجراء أي حوار تقوم بالإعداد الجيد له ومذاكرة الشخصية وطبيعتها، وأن مثلها الأعلى الإعلامية لميس الحديدي نظرا لجرأتها ومهنيتها.

وأوضحت أنها حاورت عددا من الشخصيات العامة منهم الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومقررة المجلس القومي للمرأة، وحصلت بهذه الحوارات علي المركز الأول في مسابقة الحوار الإلكتروني التي تتظمها وزارة التربية والتعليم وذلك على مستوى الإسكندرية والرابع على مستوى الجمهورية.

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