متخصص بالشأن الإفريقى يكشف أسباب أزمة الانتخابات فى السنغال وتداعياتها

السنغال، كشف الباحث محمد عبد الحميد الجزار، المتخصص بالشأن الإفريقى أن السنغال تشهد أزمة سياسية طاحنة مستمرة منذ نحو عامين علي خلفية الانتخابات الرئاسية المنتظرة والتي لن يكون الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال مؤهلا للترشح فيها لأنه استنفذ الولايات الدستورية المقررة له حيث شغل منصب رئيس البلاد علي مدار ولايتين كل ولاية مدتها سبع سنوات بدأت منذ إبريل 2012 وكان من المقرر أن تنتهي في إبريل 2024 حتي تم الإعلان عن تأجيل موعد الإنتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 25 فبراير الجاري , لتتصاعد الأزمة وتبدأ سلسلة جديدة من الإحتجاجات المستمرة حتي اللحظة , والتي

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أسباب الأزمة السياسية في السنغال



وأكد الجزار فى تصريح لفيتو، أن تتعدد الأسباب السياسية للأزمة التي تعيشها السنغال خلال الفترة الحالية , ولعل أبرزها ما يلي:

قيام الرئيس السنغالي ماكي سال بتأجيل موعد الإنتخابات الرئاسية إلي أجل غير مسمي بموجب مرسوم رئاسي صادر يوم 3 فبراير الجاري قبيل ساعات من بدء الحملة الإنتخابية للمرشحين الذين تم قبول أوراقهم للمنافسة في الإنتخابات , وذلك بحجة أن هناك تحقيقات برلمانية تمت مع قاضيين من قضاة المحكمة الدستورية تتعلق بشأن نزاهتهما في الإشراف علي العملية الإنتخابية , محذرا من أن ذلك الأمر قد يسبب تأثيرات سلبية علي مصداقية الإنتخابات ويفتح الباب للتقاضي قبيل الإنتخابات وبعدها.

-استبعاد العديد من زعماء المعارضة من قائمة المرشحين للإنتخابات , وعلي رأسهم عثمان سونكو زعيم حزب باستيف المعارض والذي تم منعه من الترشح للإنتخابات من خلال إصدار حكم عليه بالسجن وهو ما جعله غير مؤهل للترشح في الإنتخابات الرئاسية , في عملية بائسة يتضح فيها الإستخدام السياسي للقضاء في تصفية المعارضة , ومنعها من ممارسة حقوقها الدستورية المشروعة , وهو ما جعل العديد من أحزاب المعارضة ترفض تلك الإجراءات وتعبر عن سخطها من النظام الحاكم بقيادة ماكي سال.

-محاولة الحزب الحاكم في السنغال التحالف من أجل الجمهورية ( APR ) اللجوء إلي فكرة الديمقراطية المدارة , واستخدام عمليات الهندسة الإنتخابية , من أجل البقاء في السلطة , وذلك بعد خوفه من تصاعد المعارضة السياسية في السنغال ورفضها لبقاء حزب ماكي سال في السلطة , مع فشل محاولات ماكي سال نفسه في تعديل الدستور والترشح لولايات جديدة بعد موجة المظاهرات التي قامت ضده بقيادة عثمان سونكو , وأجبرته علي إلقاء خطاب يوم 3 يوليو الماضي أعلن فيه عدم ترشحه للإنتخابات الرئاسية مجددا بعد انتهاء ولايتيه , غير أن المفاجأة التي قام بها الرئيس سال مؤخرا وتأجيله موعد الإنتخابات جعلت المعارضة تصف ما قام به بأنه انقلاب مؤسسي , يسعي من ورائه إلي البقاء في السلطة دون شرعية دستورية.



تداعيات الأزمة السياسية: