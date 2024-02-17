خبير يحدد أبرز التحديات التي تواجه البورصة خلال عام 2024

قال عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن أهم التحديات التي تواجه البورصة خلال هذا العام 2024, تتمثل في عدم مرونة سعر الصرف والتى قد تكون أهم عامل يضع السوق المصري خارج دائرة الاهتمام من جانب المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضر بعض الشركات التي لديها صافي دين مرتفع مما قد يؤثر على ارباح تلك الشركات.

وشدد على ضرورة العمل على جذب شركات مصرية وغير مصرية للطرح عن طريق البورصة وجذب الاستثمارات الأجنبية ومحاولة المحافظة على حجم التداولات اليومية عند المستويات المرتفعة الحالية.

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تداولات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات الأربعاء، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.70% عند مستوى 28805 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 35260 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 12259 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% عند مستوى 7060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% عند مستوى 9920 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى التحديات التي تواجه البورصة خلال هذا العام 2024؟ تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 28604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 35006 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12178 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% التحديات التي تواجه البورصة خلال هذا العام 2024؟

عند مستوى 6997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9825 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 28494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 34665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12134 نقطة.



كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9637 نقطة.

تداول بداية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.998 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 28199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 34541 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12008 نقطة.



كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 34772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12095 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 9679 نقطة.

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