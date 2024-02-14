الأربعاء 14 فبراير 2024
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رياضة

موقف لاعبا النصر من المشاركة أمام الفيحاء اليوم رغم إيقافهما من الاتحاد السعودي

نواف العقيدي، فيتو
نواف العقيدي، فيتو

أبطال آسيا، كشفت تقارير سعودية عن موقف ثنائي نادي النصر، نواف العقيدي ومحمد مران من المشاركة رفقة العالمي، اليوم أمام الفيحاء بدوري أبطال آسيا.

ويواجه النصر نظيره الفيحاء، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

وكتب القانوني أحمد الأمير، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "X": "اؤكد كذلك بأن اللاعب محمد مران مؤهل للمشاركة قانونيًا بجانب نواف العقيدي في مباراة اليوم ولا يوجد قانونيًا ما يمنع مشاركتهم في مباراة اليوم، أو في المباريات المقبلة في دوري أبطال آسيا في حال تأهل ‎النصر للأدوار القادمة من البطولة".

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ايقافات بالجملة لاعبي المنتخب السعودي 

وقررت لجنة الاحتراف، إيقاف نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل معسكر المنتخب، كما توجه إلى إدارة المنتخب بإيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر، فضلا عن إرساله رسالة متضمنة الإساءة عبر تطبيق "الواتس آب"، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب، مخالفًا بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وأعلنت لجنة الاحتراف بالسعودية عن حزمة عقوبات متنوعة ضد مجموعة من لاعبي المنتخب السعودي، تم استبعادهم قبل البطولة الآسيوية، التي انتهت مؤخرًا بتتويج منتخب قطر باللقب على أرضه.

وعوقب حارس النصر، نواف العقيدي، بالإيقاف 5 أشهر مع غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال، كما عُوقب الثنائي سلمان الفرج وسلطان الغنّام بغرامة مالية بلغت 100 و200 ألف ريال على التوالي، في حين تم إيقاف الثلاثي خالد الغنام وعلي هزازي ومحمد مران، لمدة شهر مع غرامة بقيمة 200 ألف ريال لكل لاعب.

فيما كشفت تقارير إعلامية، عن مصير الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، بعد التقارير التي ربطته بالرحيل.

ووفقا لما ذكرته شبكة DAZN الإيطالية، فإن مانشيني خيار محتمل ضمن خيارات نادي تشيلسي لـ تدريب الفريق الموسم القادم.

وقالت تقارير أوروبية، إن هناك تطورات جديدة متعلقة بمستقبل ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب نادي تشيلسي وإمكانية رحيله في الأيام القليلة المقبلة.

بوتشيتينو يعيش ضغطا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد المستوى السيئ لتشيلسي خلال الموسم الحالي.

كان تشيلسي قد منى بهزيمة كبيرة على أرضه أمام نظيره وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ارتبط روبرتو مانشيني، بالرحيل عن تدريب "الأخضر" بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي كأس آسيا 2023، بالخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4-2.

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