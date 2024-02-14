أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024.

سعر جرام الذهب اليوم بالأسواق

أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرت خلال بداية حركة التعاملات ليسجل عيار 21 اليوم 3560 جنيها.

ورصدت “فيتو” بتعاملات اليوم أسعار الجرام محليا كالتالي: جرام الذهب عيار 24 بسعر 4070 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 3560 جنيها للشراء بالسوق المحلي.

وتنشر “ فيتو ” أسعار الذهب بتعاملات اليوم داخل الأسواق محليا كالتالي:

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سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4070 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3560 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3050 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27500 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28500 جنيه للبيع.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب ببوابة الأسعار الخاصة بمجلس الوزراء

تنشر “ فيتو ” أسعار الذهب ببوابة الأسعار الخاصة بمجلس الوزراء:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2870 جنيها.

حركة تعاملات أوقية الذهب عالميا

واستقرت حركة تعاملات أوقية الذهب عالميا الآن عند مستوى 2017.14 دولار للأوقية الواحدة.

الذهب، فيتو

ما هى الأسعار العادلة للذهب في السوق المحلى ؟

قال الدكتور وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: جرام الذهب انخفض حاليا بحركة التعاملات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": أسعار الذهب حاليا طبيعية ومترجمة على سعر الدولار بالسوق الموازي ( الغير شرعى) بعد الإعلان عن توافر نقد أجنبي من خلال مشروعات استثمارية وما سيقدمه الاتحاد الأوروبي لنا، بجانب رفع سعر الفائدة.

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

وأكد: "السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 يصل إلى 3200 جنيه"، موضحًا أن الأسعار مرتبطة بعدة عوامل منها سعر الأوقية العالمية والتوترات السياسية إقليميا ودوليا إلى جانب سعر الدولار والعرض والطلب بالسوق المحلي.

كم سجل جرام الذهب عيار 21 الآن طبقا لبوابة الأسعار الحكومية؟

توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن النفيس.