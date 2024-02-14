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رياضة

رجال طائرة الأهلي يواجه إيسترن كومباني في بطولة الدوري

رجال طائرة الأهلي،
رجال طائرة الأهلي، فيتو

رجال طائرة الأهلى، يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مباراة مهمة أمام فريق ايسترن كومباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

رجال طائرة الأهلي يواجه إيسترن كومباني

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الأهلي لمواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري.

رجال طائرة الأهلي يفوز على إيسترن كومباني

وكان الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي قد فاز على نظيره فريق إيسترن كومباني بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري. 

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وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-21. 

وأشاد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني، بأداء اللاعبين وقدرتهم على حسم المباراة بأقل مجهود وتجنب الإصابات، حيث إن الفريق سيواجه ضغط مباريات خلال الفترة المقبلة.

رجال طائرة الأهلي يفوز على سبورتنج

وكان الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا على حساب فريق سبورتنج في بطولة الدوري، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت ث ضمن منافسات البطولة. 

زأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي الرئغ بالجزيرة، وشهدت تفوقًا من جانب اللاعبين، ليحسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-1.

وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-12، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-13، وتفوق سبورتنج في الشوط الثالث بنتيجة 26-24، قبل أن ينهي الفريق الشوط الرابع والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-12.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة 3-0، ضمن بطولة منافسات الدوري.

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