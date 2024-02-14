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محافظات

محافظ المنوفية يكرم وكيل الأوقاف لبلوغه سن المعاش

محافظ المنوفية يكرم
محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الأوقاف، فيتو

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اليوم الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالسلام وكيل المديرية والشيخ كمال عمار مدير الدعوة.

قدم المحافظ درع المحافظة لوكيل وزارة الأوقاف السابق متمنيا له دوام الصحة والتوفيق، مشيدا بدوره الهام خلال فترة عمله في مجال الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطى المستنير للتحرك قدما نحو بناء وتنمية المجتمع.

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من جانبه أعرب وكيل وزارة الأوقاف السابق عن بالغ سعادته بهذه اللفتة الطيبة مقدما الشكر لمحافظ المنوفية لحرصه على تنفيذ مهام وخطط المديرية بما يعود بالنفع على المواطنين لتحقيق تنمية مستدامة على أرض المنوفية.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة الأوقاف المنوفية محافظة المنوفية

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