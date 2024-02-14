تعرف على حركة المرور في شوارع وميادين القاهرة والجيزة (فيديو)

الحالة المرورية اليوم، استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات.

وشهدت محافظة القاهرة صباح اليوم كثافات مرورية والتي تبدأ تحديدا من شارع الموسكي والذي يشهد كثافات مرورية نسبية، مرورا بشارع عبد العزيز الذي يشهد كثافات مرورية،

كوبري 6 أكتوبر الذي يشهد في الوقت الحالي من صباح اليوم الأربعاء بعض الكثافات المرورية، وأيضا يشهد شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيا وصولًا لمنطقة غمرة.

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بينما شهد شارع بورسعيد من ناجية نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية وصولا إلى الزاوية الحمراء.

الحالة المرورية في محافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة، شهد شارع الهرم كثافات مرورية عالية وتباطؤ في حركة السيارات وتكون ذروتها في الساعات الأولى من الصباح، كما شهد شارع فيصل كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل.

حالة المرور اليوم

وشهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.